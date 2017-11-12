Хемілтон відіграв 16 місць, але так і не наздогнав Ferrari на Гран-Прі Бразилії

У Бразилії, на автодромі "Інтерлагос" відбувся 19-й етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1.

Переможцем став Себастьєн Феттель із Ferrari, здобувши 47-ту перемогу в кар'єрі і п'яту в сезоні. Другим фінішував пілот Mercedes Вальтер Боттас, а третім - напарник німця по італійській команді Кімі Райкконен.

Справжнім героєм став діючий чемпіон світу Льюїс Хемілтон. Британець, який потрапив напередодні в руйнівну аварію був змушений стартувати останнім, і зробив феноменальний прорив під час гонки, відігравши 16 місць. Льюїс до останнього кола пресингував Райкконена, але фін зберіг позицію на подіумі.

На старті Феттель випередив Боттас, очоливши гонку. У середній групі сталася аварія - Магнуссен у боротьбі зачепив Вандорна, той зачепив Ріккардо. Виїхав автомобіль безпеки, проводячи пелотон через піт-лейн, поки на першому секторі прибирали уламки.

Наступний ключовий момент стався на 29-му колі, коли - Феттель змінив гуму і повернувся на трасу прямо перед Боттасом. Німець зміг відбити атаки і залишився попереду, забезпечивши собі перемогу.Подіум ознаменувався зворушливим епізодом, із прощанням легендарного бразильця Феліпе Маси, який офіційно завершив кар'єру.

Заключний етап сезону пройде з 26 по 26 листопада в Абу-Дабі

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