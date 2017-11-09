Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з баскетболу

У перерві матчу "Будівельник" - МБК "Миколаїв" відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України. На цій фазі, після трьох попередніх раундів, у боротьбу нарешті вступлять вісім команд Суперліги.

За результатами жеребкування визначилися такі пари:

"Політехнік" - "СумДу"

"Рівне" - "Дніпро-2"

"Дніпро" - "Запоріжжя"

"Динамо-Одеса" - "Будівельник"

"Маріуполь" - "Хімік-2"

"Говерла" - "Хімік"

"БІПА" - МБК "Миколаїв"

"Черкаські Мавпи" - "Золотий Вік"

Перші матчі 1/8 фіналу пройдуть 15 листопада. Переможці за сумою двох зустрічей проходять у наступний раунд.

Нагадаємо, Фінал чотирьох Кубка України-2018 планується провести в Києві.

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