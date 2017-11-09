Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з баскетболу
- Четвер, 09 листопада 2017, 23:43
За результатами жеребкування визначилися такі пари:
"Політехнік" - "СумДу"
"Рівне" - "Дніпро-2"
"Дніпро" - "Запоріжжя"
"Динамо-Одеса" - "Будівельник"
"Маріуполь" - "Хімік-2"
"Говерла" - "Хімік"
"БІПА" - МБК "Миколаїв"
"Черкаські Мавпи" - "Золотий Вік"
Перші матчі 1/8 фіналу пройдуть 15 листопада. Переможці за сумою двох зустрічей проходять у наступний раунд.
Нагадаємо, Фінал чотирьох Кубка України-2018 планується провести в Києві.