Збірна України програла Німеччині на старті Євробаскету-2017

Збірна України з баскетболу зазнала поразки в стартовому матчі на чемпіонаті Європи, який пройде з 31 серпня по 17 вересня. У першому турі Євробаскету-2017 "жовто-сині" програли команді Німеччини - 63:75.

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Підопічні Євгена Мурзіна впевнено розпочали зустріч. Наші баскетболісти активно пішли вперед і прорив Мішули, а також прохід Кравцова трохи дезорієнтували німців.

До кінця першої чверті команда Кріса Флемінга так і не прийшла до тями. Номінальні господарі не зуміли набрати навіть десяти очок. Однак у другій чверті Бундестім прорвало. Німці наростили темп і це стало непосильним проблемою для наших гравців. Особливо старався гравець "Атланти Хоукс" Денніс Шредер. Українські захисники просто не встигали за в'юнким німцем, який регулярно проривався під наше кільце.

Після великої перерви німці продовжили нарощувати свою перевагу. При цьому наші баскетболісти змогли трохи скоротити розрив у рахунку під кінець чверті, дозволивши своїм шанувальникам сподіватися на позитивний результат.

У заключній 10-хвилинці німці трохи зменшили оберти, в результаті чого ледь не поплатилися. Україна стала трохи наздоганяти суперників і наставник Бундестім це швидко відчув. Флемінг оперативно взяв тайм-аут, змусивши своїх підопічних зібратися.

Кращим гравцем матчу з складі Німеччини став Шредер (32 очка), а у нас найбільш результативним виявився Мішула (12 балів).

Німеччина - Україна 75:63 (9:16, 30:17, 19:14, 17:16)

Німеччина: Шредер (32 + 5 підборів + 7 передач), Таддеї (2 + 5 підборів, Бенцінг (17), Бартель (2), Фогтманн (8 + 6 підборів + 5 передач + 3 перехоплення) - старт; Тайс (7 + 8 підборів), Ло (5), Штайгер (2), Акпінар, Тіманн.

Україна: Липовий (2 + 6 підборів + 7 передач), Мішула (12), Пустозвонов (6), Корнієнко (2), Кравцов (3) - старт; Пустовий (11 + 5 підборів + 2 блок-шоти), Отверченко (8), Конєв (5), Бобров (5), Кольченко (5), Зайцев (4 + 2 блок-шоти), Лукашов

Наступний матч команда Євгена Мурзіна проведе проти збірної Італії в суботу, 2 вересня. Початок зустрічі 2-го туру Євробаскету о 18:30.

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