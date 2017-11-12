Гравець збірної України допоміг своєму клубу здобути важливу перемогу у США

Український центровий "Фінікса" Олексій Лень допоміг своєму клубу перервати серію поразок із семи матчів поспіль у регулярній першості НБА. Баскетболіст збірної України в грі проти "Міннесоти" вийшов із лави запасних і провів на майданчику трохи менше 20 хвилин.

Наш співвітчизник за цей час зумів набрати 4 очки (2/4 двоочкових) і зробити при цьому 8 підборів (4 у нападі).

Крім того, Лень віддав 1 результативну передачу і поставив 1 блок-шот. У пасиві Олексія 1 втрата і 2 фолу.

Фінікс - Міннесота 118:110 (19:28, 37:32, 29:28, 33:22)

Ф: Букер (35 + 9 підборів), Уоррен (35), Крісс (13 + 7 підборів + 5 блокшотов), Чендлер (4), Юлис (2) - старт; Бендер (8), Джексон (8 - 6 втрат), Лень (4), Джеймс (9), Деніелс (0)

М: Віггінс (27), Батлер (25 + 7 підборів), Таунс (17 + 12 підборів), Гібсон (16 + 11 підборів), Тіг (8 + 4 перехоплення - 6 втрат) - старт; Бьеліца (6 + 7 підборів), Джонс (2), Кроуфорд (0), Мухаммад (9)

Всі результати ігрового дня

Новий Орлеан - Кліпперс 111:103 (31:26, 32:32, 25:24, 23:21)

АЛЕ: Казінс (35 + 15 підборів - 8 втрат), Девіс (25 + 10 підборів), Мур (18), Холідей (6 + 8 передач - 7 втрат), Каннінгем (5) - старт; Діалло (9), Міллер (3), Нельсон (4), Кларк (6)

К: Гріффін (26), Ріверс (19), Вільямс (14), Джордан (12 + 14 підборів), Еванс (11), Рід (7) Торнуелл (7), Харрелл (7), Джонсон (0)

Вашингтон - Атланта 113:94 (20:19, 29:23, 27:25, 37:27)

В: Біл (19), Морріс (18), Уолл (13), Портер (7), Гортат (2 + 7 підборів) - старт; МакКаллоу (5), Скотт (10), Убре (18 + 7 підборів), Саторанскі (3), Маінмі (6), Фрейзер (4 - 5 втрат), Мікс (8)

А: Прінс (19 - 5 втрат), Бейзмор (13), Дедмон (13 + 8 підборів - 5 втрат), Шредер (7 + 7 підборів), Беббітт (5) - старт; Коллінс (2), Кавано (3), Тейлор (6), Ділейні (11), Дорсі (0), Белінеллі (15)

Х'юстон - Мемфіс 111:96 (33:22, 29:28, 31:20, 18:26)

Х: Харден (38 + 8 передач), Гордон (26), Андерсон (12), Аріза (9 + 7 підборів), Капела (7 + 14 підборів) - старт; Ци (0), Блек (0), Мба а Муті (2), Такер (11 + 7 підборів), Нене (4), Джексон (0), Браун (2)

М: Газоль (15 + 9 підборів), Конлі (12), Брукс (9), Мартін (6), Енніс (4) - старт; Райт (5), Парсонс (10), Девіс (0), Чалмерс (2), Селден (5), Харрісон (2), Еванс (22 - 5 втрат), МакЛемор (4)

Нью-Йорк - Сакраменто 118:91 (32:23, 32:26, 26:17, 28:25)

НЙ: Порзінгіс (34), Лі (20), Кантер (17 + 13 підборів), Джек (5), Хардуей-молодший (4) - старт; Бізлі (10), МакДермотт (8), Ернангомес (2), О'куїнн (2), Нтілікіна (2), Дотсон (14)

З: Богданович (9), Темпл (7), Рендольф (6), Коулі-Стайн (5), Хілл (4) - старт; Лабіссьер (19), Джексон (4), Куфос (6 + 10 підборів), Мейсон (6), Фокс (8), Хілд (17 + 7 підборів)

Голден Стейт - Філадельфія 135:114 (32:28, 33:36, 36:21, 34:29)

ГС: Дюрант (29), Томпсон (23), Каррі (22 + 9 передач), Грін (10 + 10 підборів + 7 передач + 5 блокшотів), Пачулія (4) - старт; Уест (4 - 5 втрат), Белл (2), Луні (4), Каспі (9), МакГі (11), Лівінгстон (2), Маккоя (2), Янг (13)

Ф: Редік (17), Шарич (14), Сіммонс (13 + 8 передач), Ембіід (12 + 7 підборів - 7 втрат), Ковінгтон (11) - старт; Холмс (11 + 7 підборів + 6 фолів), МакАду (5), МакКоннелл (6 + 7 передач), Коркмаз (2), Луваву-Кабарро (15), Андерсон (8)

Сан-Антоніо - Чикаго 133:94 (37:15, 26:32, 34:23, 36:24)

СА: Газоль (21 + 10 підборів), Олдрідж (14 + 7 підборів), Андерсон (13), Форбс (13), Міллс (5) - старт; Гей (15), Костелло (2), Бертанс (16), Мюррей (17), Пол (15), Хілліард (2)

Ч: Лопес (17), Грант (9 + 8 передач), Маркканен (6), Холідей (3), Ціпзер (2) - старт; Портіс (17), Валентайн (9), Феліс (8), Данн (15), Фелдер (6), Пондекстер (2)

Мілуокі - Лейкерс 98:90 (24:17, 27:32, 26:18, 21:23)

М: Адетокумбо (33 + 15 підборів), Міддлтон (13), Бледсоу (11 - 5 втрат), Хенсон (8 + 7 підборів), Снелл (0) - старт; Мейкер (2), Брогдон (16), Деллаведова (10), Ліггінс (5)

Л: Кузма (21 + 11 підборів), Болл (19 + 11 підборів + 13 передач + 4 блокшотов), Лопес (10), Інгрем (8 + 7 підборів), Колдуелл-Поуп (7) - старт; Рендл (17 + 9 підборів), Брюер (0), Кларксон (8), Блю (0)

Даллас - Клівленд 104:111 (23:29 29:20, 22:34 30:28)

Д: Барнс (23 + 12 підборів), Сміт-мол. (21 + 7 передач), Новіцкі (14), Меттьюз (12), Феррелл (7) - старт; Пауелл (3 + 8 підборів), Клебер (0), Фінні-Сміт (0), Межрі (6), Харріс (9), Бареа (9)

К: Лав (29 + 15 підборів), Джеймс (19 + 11 підборів - 6 втрат), Сміт (17), Краудер (15 + 7 підборів), Шамперт (6 + 8 підборів) - старт; Фрай (0), Грін (9), Уейд (3 - 5 втрат), Корвер (13)

Юта - Бруклін 114:106 (25:25, 36:20, 24:30, 29:31)

Ю: Мітчелл (26), Фейворс (24 + 12 підборів), Інглс (17), Рубіо (10 + 7 підборів + 8 передач + 4 перехоплення), Сефолоша (9 + 9 підборів + 5 перехоплень) - старт; Жеребко (0), О'Ніл (0), Юдо (0), Нето (3), Беркс (6), Худ (19)

Б: Расселл (26), Холліс-Джефферсон (19), Керролл (15 + 7 підборів), Креб (4), Мозгов (3) - старт; Букер (12), Ейсі (8), Уайтхед (8), Леверті (8), Кілпатрик (0), Харріс (3)

Денвер - Орландо 125:107 (39:23, 31:24, 28:30, 27:30)

Д: Мюррей (32), Бартон (26 + 9 підборів), Міллсеп (16 + 8 підборів + 8 передач), Чендлер (13 - 5 втрат), Йокіч (12 + 17 підборів + 9 передач + 4 перехоплення) - старт; Ернангомес (0), Лайлс (2), Фарід (6), Пламлі (2), Мудіай (12), Бізлі (4)

Про: Фурньє (18), Гордон (13), Росс (10), Вучевіч (8), Мак (7 + 8 передач) - старт; Ісаак (2), Спейтс (19), Сіммонс (18), Бійомбо (6), Хезонья (1), Аффлало (5 + 8 підбирань)

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