Усик - Мчуну: все про чемпіонський бій

Чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик буде 17 грудня захищати в США свій титул WBO в поєдинку проти Табісо Мчуну з ПАР. Для українського боксера це дебютний поєдинок за океаном.

Орієнтовний початок бою - неділя, 18 грудня, о 5:00 ранку за київським часом.

ЗВАЖУВАННЯ І ДУЕЛЬ ПОГЛЯДІВ

Напередодні бою на арені Forum відбулася обов'язкова процедура зважування обох боксерів. Офіційний претендент показав вагу 90,1 кг.

А ось чемпіон виявився важчим. Ваги під Олександром Усиком показали 90,6 кг - всього на 100 грам менше встановленого ліміту (важка вага в професійному боксі - до 90,7 кг. - Ред.).

Не обійшлося і без традиційної дуелі поглядів.

ТВ-МЕНЮ

Українські любителі боксу зможуть подивитися 11 бій кримчанина на профі-рингу в прямому ефірі на ТБ. Трансляцію з Інглвуда (Лос-Анджелес, штат Каліфорнія) організовує телеканал "Інтер". Крім того, поєдинок Усика покаже російський канал "Бокс ТВ".

БУКМЕКЕРИ

На думку букмекерів, 29-річний український боксер є явним фаворитом у майбутній битві. Коефіцієнт на перемогу Усика становить 1.05, тоді як котирування на виграш Мчуну рівні 14. Нічия оцінюється показником 33.

Фахівці слабо вірять, що бій пройде всю дистанцію. Коефіцієнт на дострокову перемогу Олексанра дорівнює 1.2. А якщо чемпіон виграє за очками, то ваша ставка збільшиться в 4.5 рази.

У поразку Усика всім віриться насилу. Але якщо Мчуну виграє нокаутом або за очками, то можна гарненько збагатитися. Коефіцієнти на подібний результат оцінюються показниками 19 і 25 відповідно.

СУДДІ

Обслуговувати поєдинок українця і південноафриканця на рингу буде досвідчений рефері Лу морето. Свого часу 72-річний американець працював на боях братів Кличків. У 2001-му при морето Володимир вперше завоював титул WBO, побивши Кріса Берда, а в 2004-му Віталій програв легендарний бій Ленноксу Льюїсу.

Суддями за рингом будуть: Джонатан Девіс, Керміт Бейліс і Левай Мартінес. Всі представляють США. Супервайзером поєдинку виступить президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Франсіско Валкарсель.

СЛОВА

Табісо Мчуну:

"Я готовий до поєдинку з Усиком. Думаю, що це найкращий і найголовніший бій у моїй кар'єрі. Знаю, що Олександр - хороший боксер, що володіє хорошим стилем. Але я хочу перемогти його".

Олександр Усик:

"Думаю, всі вихідці зі Східної Європи приїжджають у США з великим бажанням перемагати". У нас є мрії і стати прагнення стати зірками, саме тому ми досягаємо успіху".

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