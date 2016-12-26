Знаменитий український боксер названий кращим у світі в 2016 році

Український чемпіон світу Василь Ломаченко визнаний найкращим боксером планети в 2016 року. Відповідний рейтинг представив відомий портал Boxing News 24

"У році, що минає Ломаченко побив суперчемпіона за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) у напівлегкій вазі Романа Мартінеса. Інша велика перемога українця трапилася над Ніколасом Уолтерсом. Деякі фанати говорили, що Уолтерс не боксував до цього бою цілий рік. Так, це правда. Але по тому, як домінував Ломаченко в рингу, стало зрозуміло, що він побив би суперника, скільки б боїв той не провів у році, що минає. Василь довів, що він набагато кращий боєць", - пояснили свій вибір експерти видання.

Ломаченко ефектно побив екс-чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації Ніколаса Уолтерса технічним нокаутом в 7-му раунді. Пізніше українець зізнався, що для нього став повним шоком відмова суперника від продовження бою.