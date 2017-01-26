Кличко - Джошуа: Всесвітня боксерська асоціація ухвалила несподіване рішення про бій
- Четвер, 26 січня 2017, 09:06
"Після довгих обговорень ми подумали, що переможець бою Кличко і Джошуа - двох бійців, які заслужили претендувати на пояс суперчемпіона - буде битися з Ортісом. З іншого боку, у нас є бій Бріггса і Окендо за титул регулярного чемпіона, а переможець буде битися з Устиновим. Настане момент, коли у нас будуть два переможці з поясами, які зустрінуться один із одним, щоб визначити єдиного чемпіона", - цитує Мендоси SkySports.
Нагадаємо, бій Кличко - Джошуа відбудеться 29 квітня на лондонському стадіоні "Уемблі". Поєдинок українця і британського чемпіона за версією IBF вже встановив рекорд за касовими зборами.