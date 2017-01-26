Кличко - Джошуа: Всесвітня боксерська асоціація ухвалила несподіване рішення про бій

Чемпіонський бій Володимира Кличка проти британця Ентоні Джошуа стане частиною унікального турніру WBA. Про ухвалення вельми несподіваного рішення повідомив президент Всесвітньої боксерської асоціації Жілберто Мендоса.

"Після довгих обговорень ми подумали, що переможець бою Кличко і Джошуа - двох бійців, які заслужили претендувати на пояс суперчемпіона - буде битися з Ортісом. З іншого боку, у нас є бій Бріггса і Окендо за титул регулярного чемпіона, а переможець буде битися з Устиновим. Настане момент, коли у нас будуть два переможці з поясами, які зустрінуться один із одним, щоб визначити єдиного чемпіона", - цитує Мендоси SkySports.

Нагадаємо, бій Кличко - Джошуа відбудеться 29 квітня на лондонському стадіоні "Уемблі". Поєдинок українця і британського чемпіона за версією IBF вже встановив рекорд за касовими зборами.

obozrevatel.com