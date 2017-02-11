Ломаченко очолив десятку найкращих бійців світу
- Субота, 11 лютого 2017, 23:00
Повністю топ-10 виглядає наступним чином:
1. Василь Ломаченко
2. Теренс Кроуфорд
3. Андре Уорд
4. Кіт Турман
5. Сергій Ковальов
6. Роман Гонсалес
7. Гільєрмо Рігондо
8. Сауль Альварес
9. Менні Пак'яо
10. Еррол Спенс-молодший
Атлас не включив у список чемпіона світу в середній вазі за трьома версіями Геннадія Головкіна, пояснивши своє рішення низьким рівнем його опозиції.
Нагадаємо, що Василь є найтитулованішим боксером незалежної України. Зокрема, 28-річний уродженець Білгород-Дністровського двічі старновился олімпійським чемпіоном (2008 і 2012 року) і двічі вигравав чемпіонат світу (2009 і 2011 року).