Ломаченко очолив десятку найкращих бійців світу

Один з найбільш знаменитих боксерських тренерів сучасності Тедді Атлас склав свою десятку кращих бійців світу незалежно від вагової категорії. На перше місце 60-річний метр боксу поставив українця Василя Ломаченка.

Повністю топ-10 виглядає наступним чином:

1. Василь Ломаченко

2. Теренс Кроуфорд

3. Андре Уорд

4. Кіт Турман

5. Сергій Ковальов

6. Роман Гонсалес

7. Гільєрмо Рігондо

8. Сауль Альварес

9. Менні Пак'яо

10. Еррол Спенс-молодший

Атлас не включив у список чемпіона світу в середній вазі за трьома версіями Геннадія Головкіна, пояснивши своє рішення низьким рівнем його опозиції.

Нагадаємо, що Василь є найтитулованішим боксером незалежної України. Зокрема, 28-річний уродженець Білгород-Дністровського двічі старновился олімпійським чемпіоном (2008 і 2012 року) і двічі вигравав чемпіонат світу (2009 і 2011 року).

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