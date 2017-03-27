Кличко зробив заяву про завершення кар'єри
- Понеділок, 27 березня 2017, 23:23
"Ця арена задовольняє всі вимоги для організації і проведення чемпіонських боїв. НСК "Олімпійський", на якому відбувся фінал Євро-2012, нічим не поступається найкращим німецьким стадіонам. Але тут потрібно, щоб збіглося кілька складових. Зі своєї сторони, я можу констатувати, що дуже хочу провести поєдинок у Києві. Напевно, символічно було б провести тут свій прощальний бій", - наводить слова Володимира "Братство Кличко".
Зазначимо, що свій найближчий бій Кличко проведе на легендарному лондонському стадіоні "Уемблі" проти британця Ентоні Джошуа. Поєдинок відбудеться 26 квітня і, судячи з усього, не стане останнім для українця.