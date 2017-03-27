Кличко зробив заяву про завершення кар'єри

Український боксер Володимир Кличко заявив, що має намір завершити свою кар'єру боєм на НСК "Олімпійський". За його словами, найбільший український стадіон нічим не поступається найкращим німецьким аренам.

"Ця арена задовольняє всі вимоги для організації і проведення чемпіонських боїв. НСК "Олімпійський", на якому відбувся фінал Євро-2012, нічим не поступається найкращим німецьким стадіонам. Але тут потрібно, щоб збіглося кілька складових. Зі своєї сторони, я можу констатувати, що дуже хочу провести поєдинок у Києві. Напевно, символічно було б провести тут свій прощальний бій", - наводить слова Володимира "Братство Кличко".

Зазначимо, що свій найближчий бій Кличко проведе на легендарному лондонському стадіоні "Уемблі" проти британця Ентоні Джошуа. Поєдинок відбудеться 26 квітня і, судячи з усього, не стане останнім для українця.