Усик, Гвоздик, Ломик. Українські боксери "підірвали" американський ринг

Українські боксери Василь Ломаченко, Олександр Усик та Олександр Гвоздик здобули яскраві і очікувані перемоги у Оксон Хілл (США).

Олександр Усик – Майкл Хантер

Першим з українців на ринзі з'явився чемпіон світу в першій важкій вазі за версією WBO Олександр Усик. І йому дістався самий міцний суперник. Майкл Хантер трохи провів боїв, але виглядав у кожному з них агресивно і переконливо.

Американець демонстрував неабияку витривалість і важкий правий удар. При цьому він все одно вважався аутсайдером, тому що досвід Усика багатшими, а захист куди надійніше. Тим дивніше вийшло початок бою.

Взимку Усик змінив тренера. Замість Джеймса Алі Башира його готував Анатолій Ломаченко. Свій вибір Усик пояснив тим, що спочатку хотів працювати саме з ним, а співпраця з Баширом сталося тільки через зайнятості Ломаченко-старший.

Але перші чотири раунди змусили задуматися, а чи не помилився Усик зі зміною тренера? Анатолій Ломаченко в компанії свого сина і Олександра Гвоздика спостерігав за боєм з роздягальні, а в Усика справи складалося дуже непросто.

Хантер працював першим номером, викидав багато ударів. Потрапляв. Потрапляв важко. Усик надто розслаблено працював у захисті. Навіть незвично було бачити, як перерві катмен працював над його гематомами. Здавалося, назріває сенсація.

Проте перелом стався в п'ятому раунді. Усик цілеспрямовано влаштував розмін, який він виграв за рахунок величезної кількості ударів і високого таймінгу. Хантер теж бив, але на кожен удар американця припадало три попадання Усика.

Це справило враження на американця, і більше вона вже диктував умови, а перевага Олександра зростало з кожним раундом і кожною хвилиною. Усик стрімкими комбінаціями нарощував темп. В результаті в пізніх раундах Хантеру перейшов на одиночний джебом і зрідка пробував двійку. До кінця 12-го раунду американець остаточно залишився без сил звалився на канати. В принципі рефері міг припиняти бій і присуджувати перемогу Усику технічним нокаутом. Тільки в заключному раунді було три підстави для зупинки.

Але Білл Кленсі відрахував лише один нокдаун і дав Хантеру шанс достояти до кінця. Американець цей шанс заслужив і завершив бій на своїх двох, хоча останні 30 секунд навіть не піднімав рук, щоб поставити блок. За видовищністю, драматизмом і напруженістю цей поєдинок може претендувати на звання бою року. Велика рідкість, коли бої важковаговиків проходять в тому ж темпі і з тією ж швидкістю, що зустрічі боксерів з малих ваг. Зрівнятися з цим видовищем можуть тільки два бою нинішнього року: Мігель Берчельт – Франциско Варгас і Срисакет Сміття Рунгвисаи – Роман Гонсалес.

Олександр Гвоздик – Юниески Гонсалес

На папері саме у Гвоздика був самий відомий суперник. Але тільки на ній вся небезпека Юниески Гонсалеса і залишилася. До 31-го року він не отримав жодної значимої перемоги. При цьому був битий Жаном Паскалем і В'ячеславом Шабранским.

Для Гвоздика Гонсалес став простий здобиччю. Олександр з першої хвилини зробив те, на що Усик витратив п'ять раундів – включив високу швидкість. Гонсалес банально не встигав за діями швидкого і технічного українця. До середини третього раунду стало зрозуміло, що бій закінчиться в найближчі п'ять хвилин.

Спочатку кубинцеві відрахували нокдаун. Потім він повалився сам, оскільки сили стрімко залишали його. Контакту між боксерами не було, тому Гонсалес отримав невелику перепочинок, але передихнув і Гвоздик, який левом накинувся на кубинця, обробляючи його страшними ударами.

Кут Гонсалеса прийняв рішення зняти боксера до бою за п'ять секунд до закінчення раунду. Ніяких перспектив у Юниески не залишалося. Гвоздик ж поповнив свій послужний список черговим відомим ім'ям.

Для порівняння, українець крім Гонсалеса вже побив Наджіба Мохаммеді, Томмі Корпенси і Айзека Чилембу, а виступаючий в цій же вазі росіянин Артур Бетербієв ще не зустрівся ні з одним відомим суперником, хоча його професійний стану рік більше. При цьому Гвоздик найближчим часом буде домагатися титульного бою за версією WBA, а Бетербієв за версією IBF. Обидва титулу належать Андре Уорду і повернути їх собі влітку може Сергій Ковальов. Поки у Гвоздика на зустріч з переможцем бою Уорд – Ковальов аргументів в рази більше ніж у Бетербієва.

Василь Ломаченко – Джейсон Соса

У головному бою вечора чемпіон за версією WBO Василь Ломаченко знову показав, наскільки його технічний арсенал перевершує будь-якого суперника у другому легкій вазі. Навряд чи у інших чемпіонів у цій ваговій категорії Джервонты Девіса, Мігеля Берчельта і Джезриля Корралеса вистачить духу кинути виклик українцю. Тим більше, що поки Ломаченко прагне взяти реванш у Орландо Салідо за прикру поразку у своєму другому поєдинку на професійному рингу.

А нинішній суперник Джейсон Соса не зміг чинити гідного опору. Він, звичайно, терпів, робив все що міг, і навіть був ще швидше і цікавіше, ніж у попередніх своїх поєдинках, але цього виявилося безмірно мало. Ломаченко просто граючись розправлявся з американцем, отримуючи величезне задоволення від процесу.

У якийсь момент в голову навіть закралася думка: «Як же секунданти Соси не люблять свого боксера, що продовжують випускати його ринг». Мабуть і їм ця думка прийшла. На десятий раунд Соса не вийшов.

Свій титул Василь зберіг, а ось титул суперника взяти не зміг, оскільки WBA не санкціонувала цей бій і розіграє титул між «мішками» зі свого рейтингу. На думку цієї організації Ломаченко до титульного бою не доріс, зате першими в числі претендентів значаться такі боксери, як Брайан Васкес, Кан Ксу, Рафаель Менса, Хав'єр Фортуна і Хесус Куэллар. Усі «зірки». Про існування кого з них ви дізналися тільки що?

Здається, WBA не розуміє одну просту річ. Зараз не титули фарбують боксерів, а боксери – титул. І пояс чемпіона світу за версією WBO в другій легшій вазі – найпочесніше звання в дивізіоні.

sovsport.ru