Кличко vs Джошуа: перемогти будь-якою ціною (ФОТО)

29 апреля, в субботу, все мы с нетерпением ждем главный бой года — Владимир Кличко против Энтони Джошуа. К этому бою прикован, без преувеличения, интерес всей планеты. Интрига колоссальна: сможет ли Владимир вернуть утраченные в бою с Тайсоном Фьюри пояса и переломит ли его колоссальный боксерский опыт расчетливый и безудержный напор молодого и крайне опасного панчера.

Да, Тайсон Фьюри победил некрасиво, грязно — ударами головой, результатом которых стали рассечения на лице Владимира, ударами по затылку, по почкам, постоянными ударами после команды "стоп". И решающий для боя удар был нанесен, когда Владимир оказался к нему спиной и поворачивался. Это неспортивно. Но чего требовать от человека, который боксировал, вероятнее всего, на допинге? Да и вообще, конечно, странно — как такой одиозный персонаж смог одержать победу над практически непобедимым Владимиром Кличко? Видимо, так сложились в тот день обстоятельства. Но вот 29-го все мы очень хотим увидеть прежнего Владимира — победителя, вернувшего свои пояса назад.

Однако давайте поближе познакомимся с противником. Чего ожидать нам от него в субботу вечером на ринге?

Энтони Джошуа

Молодой 27-летний британский боксер. Рост — 199 см, вес — 113 кг. Размах рук — 208 см. Ярко выраженный панчер, очень вынослив, быстр и точен. Боксом начал заниматься в 2007 году, с 18 лет. На любительском ринге провел 43 боя, в 40 победил, в 3-х — потерпел поражение. Завоевал золотую медаль на Олимпиаде 2012 года в Лондоне.

В профессиональном боксе с 2013 года. Ежедневно поводит в зале по 13 (!) часов, поэтому на ринге чувствует себя как дома. На его счету 18 боев, во всех победил нокаутами. Правда первые 6 боев провел в рамках так называемой "мешочной диеты" с малоизвестными противниками, однако и дальше — с уже вполне опытными и титулованными — он разбирался быстро и бескопромиссно, в итоге отобрав 9 апреля 2016 года у Чарльза Мартина чемпионский титул по версии IBF уже во втором раунде.

Несколько раз его задерживали за уличные драки и опасные гонки на авто, а в 2011-м боксер попал под суд за хранение и распространение наркотиков, получив год условно.

Энтони Джошуа (Великобритания) – Чарльз Мартин (США)

Бой состоялся 9 апреля 2016 года. Американец Чарльз Мартин на тот момент провел на профиринге 23 боя из которых 21 выиграл нокаутом плюс одна ничья. "Мешком" его назвать нельзя никак. И тем не менее, Джошуа запросто отобрал у него чемпионский пояс IBF, которым Мартин — так уж получилось — владел меньше 3 месяцев.

Чарльз Мартин

На профессиональном ринге боксирует с 2012 года. 31 год, параметры практически такие же, как и у Джошуа — рост 196 см, размах рук 203 см. Провел 26 боев, в 24 выиграл, причем в 22-х — нокаутом, плюс одна ничья и одно поражение. Чарльз — не только хороший боксер, но и смелый парень — вскоре после боя, 9 августа, он получил огнестрельное ранение, повздорив с двумя неизвестными. Причем, первый раз те промахнулись, и ранили его вторым выстрелом, когда Чарльз стал их преследовать на своем авто. Инцидент едва не стоил Мартину жизни. Но вернемся на ринг.

Ход боя

Уже во втором раунде Чарльз два раза оказался в нокадуне, получив с разницей с полминуты практически идентичные, как близнецы, быстрые ответные удары в разрез, свалившие незадачливого чемпиона с ног. Правда, и судья был неправ, остановив бой якобы из-за того, что Мартин не встал на ноги на счет "9", но если бы бой и продолжился, шансов у него не было никаких.

Энтони Джошуа (Великобритания) – Доминик Бризил (США)

Вечер профессионального бокса 26 июня 2016 года, в главном событии которого чемпион мира по версии IBF в тяжелом весе 26-летний британец Энтони Джошуа провел первую защиту своего титула против 30-летнего американца Доминика Бризила.

Бой состоялся на O2 Arena [Millenium Dome], Гринвич, Лондон, Великобритания.

Доминик Бризил

На профиринге с 2012 года, на момент выхода на ринг провел 17 боев (57 раундов), победив во всех 17-ти, нокаутом — в 15 из них. Как видите, тоже весьма достойный соперник.

Энтони Джошуа

На тот момент Джошуа провел 16 боев, во всех победив нокаутами. Суммарное количество проведенных им на ринге раундов составляло 34, т. е. чуть больше 2-х на бой.

Ход боя

Джошуа показал себя техничным, хорошо координированным бойцом, бьющим жестко и акцентированно. При этом боксирующим чисто, без нарушений и грязи. Уже после первой минуты он почувствовал себя хозяином положения, и Бризилу оставалось лишь обороняться — с каждым раундом все менее успешно. Хотя и Джошуа иногда пропускал ощутимые удары. В итоге, Бризил смог продержаться целых 7 раундов. Так долго против Джошуа боксировал лишь британец Диллиан Уайт.

Энтони Джошуа (Великобритания) – Эрик Молина (США)

Бой, транслировавшийся телеканалом Showtime и состоявшийся 10 декабря 2016 года на Manchester Arena, Манчестер, Великобритания.

Эрик Молина

Первые шаги в профессиональном боксе Молина делал одновременно с Энтони Джошуа, и боев провел больше — 28, выиграв 25 из них (19 — нокаутом). Слабаком его тоже не назовешь: два года был чемпионом США по версии WBC, в 2013-м — стал чемпионом Северной Америки по версии NABF, является интерконтинентальным чемпионом по версии IBF. Эрик имеет мексиканские корни, а эти парни чаще всего являются отменными боксерами.

Ход боя

К сожалению, Молина не смог оказать вообще никакого сопротивления Энтони Джошуа, и в третьем раунде был нокаутирован. Последний события не форсировал и просто провел легкую тренировку в ожидании, пока "само влетит". На этом бой и закончился. Остается добавить, что поединок пришел посмотреть Владимир Кличко, который вышел поздравить победителя и заверил, что они вдвоем вскоре подарят публике отличное зрелище.

Владимир Кличко

Легендарный украинский чемпион, обладатель золотой олимпийской медали XXVI Олимпийских игр, экс-чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO, а также по версии престижного журнала The Rong. 41 год, вес — 111 кг, рост — 198 см, размах рук — 206 см. Сила удара — 700 кг. Профессиональную карьеру Владимир начал в 1996 году. Когда он впервые вышел на профессиональный ринг, Энтони было всего 7 лет. За это время Владимир провел 68 боев, победу одержал в 64, их которых в 54-х — нокаутом. К слову, и любительская карьера у Владимира была весьма насыщенной — из 140 проведенных боев он победил в 137 (65 нокаутов).

Энтони Джошуа – Владимир Кличко

29 апреля 2017 года мы с вами будем свидетелями чемпионского боя между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа. На кону в этом бою стоит титул IBF, на данный момент принадлежащий Джошуа, а также вакантные титулы WBA и IBO. Напомню, что матч-реванш Владимира Кличко с Тайсоном Фьюри несколько раз переносился по вине последнего. В итоге, Фьюри в октябре 2016 года отказался от чемпионских титулов, завоеванных в бою с Виталием. Поговаривают, из-за психологических проблем, скандалов с наркотиками и положительными допинг-пробами. Хотя его тренер и дядя заверяет, что Тайсон уже в этом году вновь вернется на ринг.

Джошуа к предстоящему бою с Кличко помогал готовиться делающий первые шаги на профиринге Лоуренс Околи — весьма одаренный боксер, панчер, ровестник Энтони, исповедующий такой же жесткий и быстрый стиль боя. Лоуренс — приятель Джошуа и его постоянный спарринг-партнер на тренировках. Поговаривают, что ему даже удалось как-то раз отправить Джошуа в нокаут.

Что нам ждать от боя?

Исход боя Кличко vs Джошуа предсказать очень тяжело, но Владимиру однозначно победа легко не достанется. Как мне кажется, в этом бою ему будет крайне важно суметь удержать противника на дистанции, ведь умения работать джебом Кличко не занимать. Не менее важно будет оставаться предельно собранным и не дать Джошуа хозяйничать и активничать на ринге.

Верим, что у Володи все получится, ведь опыта у него в разы больше, да и мотивация вернуть пояса — тоже важнейший аргумент в пользу победы. Одним словом, держим кулаки за нашего чемпиона и пожелаем ему удачи в этом крайне важном и непростом бою!

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