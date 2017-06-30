Офіційно: Ломаченко отримав сенсаційного суперника - названа дата бою
- П'ятниця, 30 червня 2017, 23:40
Про це офіційно оголосила промоутерська компанія Top Rank, яка веде справи "Хай-Тека", інформує ESPN. Саме цей телеканал назвався транслятором десятого для Ломаченко бою на професійному рингу.
Таким чином, Василь втратив можливість на проведення в нинішньому році реваншу з Орландо Солідом.
Зазначимо, що в активі Марріагі на прізвисько "Скорпіон" 27 боїв, в яких він здобув 25 перемог (21 - нокаутом) і дві поразки.