Офіційно: Ломаченко отримав сенсаційного суперника - названа дата бою

Українець Василь Ломаченко свій наступний бій проведе 5 серпня в американському Лос-Анджелесі. Суперником нашого боксера в поєдинку несподівано стане 27-річний колумбієць Мігель Марріага, в бою з яким Василь захищатиме чемпіонський пояс за версією Всесвітньої боксерської організації у другій напівлегкій вазі.

Про це офіційно оголосила промоутерська компанія Top Rank, яка веде справи "Хай-Тека", інформує ESPN. Саме цей телеканал назвався транслятором десятого для Ломаченко бою на професійному рингу.

Таким чином, Василь втратив можливість на проведення в нинішньому році реваншу з Орландо Солідом.

Зазначимо, що в активі Марріагі на прізвисько "Скорпіон" 27 боїв, в яких він здобув 25 перемог (21 - нокаутом) і дві поразки.

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