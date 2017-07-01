50 млн доларів і трофей Мохаммеда Алі: Усик виступить у боксерській Лізі чемпіонів

Український чемпіон світу у важкій вазі за версією WBO Олександр Усик (12-0, 10 КО) підписав контракт із World Boxing Super Series і виступить у першому сезоні боксерської Ліги чемпіонів. Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Українець став четвертим володарем чемпіонського пояса, який виступить у турнірі важкоатлетів, доповнивши тріо Мурата Гассіева (IBF), Майріс Бріедіс (WBC) і Юніера Дортікос (WBA Regular). Також контракти підписали Кшиштоф Влодарчик і Марко Хук.

Нагадаємо, жеребкування 1/4 фіналу World Boxing Super Series відбудеться 8 липня в Монако. Чемпіони світу (Усик серед них) отримають своїх супротивників серед претендентів.

Чвертьфінали World Boxing Super Series повинні пройти у вересні-жовтні 2017-го, півфінали - у січні-лютому 2018-го, а фінал - у травні 2018-го.

Переможець турніру отримає всі пояси, якими володіють учасники World Boxing Super Series, приз розміром 50 мільйонів доларів і трофей Мохаммеда Алі.

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