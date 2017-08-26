Мейвезер – МакГрегор: всі подробиці головного бою року

В американському Лас-Вегасі у суботу, 26 серпня, відбудеться грандіозне боксерське шоу, головною подією якого стане бій між американцем Флойдом Мейвезером і ірландським бійцем ММА Конором Макгрегором. Поєдинок пройде за правилами боксу в першій середній вазі.

Орієнтовний початок бою - у неділю, 27 серпня, о 5:00 ранку за київським часом.

ДЕ ДИВИТИСЯ БІЙ МЕЙВЕЗЕР - МАКГРЕГОР

Українські любителі бойових мистецтв зможуть побачити пряму трансляцію найочікуванішого поєдинку року на телеканалі 2+2, які володіє ексклюзивними правами на показ бою. Тут ефір з Лас-Вегаса почнуть транслювати з 4:00 неділі, 27 серпня.

В цілому, бій Мейвезер - Макгрегор побачать жителі 200 країн світу. У Росії бій покаже "Перший канал", в Білорусі - "Білорусь 5".

ПРОГНОЗ НА БІЙ МЕЙВЕЗЕР - МАКГРЕГОР

Фаворитом поєдинку, на думку більшості аналітиків, є американський боксер. Ставки на перемогу Флойда Мейвезера приймаються з коефіцієнтом 1,22. Успіх же Конора МакГрегора оцінюється показником 4,33.

При цьому експерти впевнені, що бій не триватиме всі 12 раундів. Котирування на відповідну позицію досягають рівня 1,30.

ГОНОРАРИ БІЙЦІВ

За найскромнішими підрахунками обидва бійці отримають за цей бій мінімум по 100 мільйонів доларів. Однак потім до заробітку спортсменів додадуться доходи від продажу телетрансляцій і квитків, а також реклами.

Прогнозується, що бій Мейвезер - МакГрегор стане найкасовішим в історії боксу. Доходи від організації поєдинку повинні перевищити $600 млн.

ПОЯС НА КОНУ БОЮ МЕЙВЕЗЕР - МАКГРЕГОР

Незважаючи на нетитульний статус поєдинку, його переможець все-таки отримає пояс. Щоправда, це буде не чемпіонський титул, а спеціальний трофей, який підготував Всесвітній боксерський Союз.

Пояс отримав ім'я Money belt. Він містить 3360 діамантів, 600 сапфірів, 300 смарагдів, а на його створення було використано півтора кілограма золота.

СЛОВА ПЕРЕД БОЄМ

Конор МакГрегор:

- Це навіть близько не найскладніший виклик для мене. Я його розчавлю. Я ідеально адаптувався до боксу. Я готовий і дуже задоволений. Я - особлива людина і доведу це 26 серпня. Бій триватиме один чи два раунди. Я потраплю по ньому і завдам шкоди, але після того, як йому відрахують 10 секунд, зможу з ним пограти. Якщо він переживе нокдаун, то я вирішу - принизити його або заподіяти серйозної шкоди.

Флойд Мейвезер:

- У мене було 47 опонентів. Вони говорили, що у мене тендітні руки, що я їх боюся, але ніхто з них так і не зміг мене розвінчати. Це називається розум, це називається бойової інтелект, це називається терпіння. Я пам'ятаю абсолютно все, чого мій батько мене вчив. Я до сих пір пам'ятаю кожну комбінацію, яку мені показували. Все, що можна зробити в боксі, я повторив тисячу разів. Я народився бійцем і помру бійцем.

Володимир Кличко:

- Думаю, що Конор - дуже дикий хлопець. Він мені нагадує героя фільму "Бійцівський клуб", якого зіграв Бред Пітт. Подобається вам Макгрегор чи ні, але він заслужив повагу. Що стосується Флойда, то все, чого він досяг у ринзі в різних вагових категоріях, показує, наскільки він крутий як атлет. Мейвезер заслужив своє місце в історії. Це точно. Без сумніву, що він буде в Залі слави.

Олександр Усик:

- Це ганьба. Ляпас його величності боксу. Як може туди потрапити Макгрегор, який боксує в UFC? Ось навіть карапулечку він не повинен потрапити. Якщо кращі не могли в Мейвезера потрапити? Канело, Оскар, всі інші... Бувало, там десь якимись ковзає пролітало. Це спорт джентльменів, а там йде спорт долара.

ЦЕРЕМОНІЯ ЗВАЖУВАННЯ

Нагадаємо, бій пройде за правилами боксу в першій середній ваговій категорії (до 69,8 кг). Суперники вписалися в потрібні рамки. Ваги під Макгрегором показали 69,4 кг, а вага Флойда склав 67,8.

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