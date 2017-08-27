Мейвезер нокаутував МакГрегора в головному бою року

Американець Флойд Мейвезер побив ірландця Конора МакГрегора в поєдинку, який проходив у Лас-Вегасі. У найбільш очікуваному бою року він здобув перемогу нокаутом у 10-му раунді, побивши рекорд Роккі Марчіано, здобувши 50 перемог при нулі в графі поразок.

Напередодні бою очевидним фаворитом називався Флойд Мейвезер. Ставки на його перемогу приймалися з коефіцієнтом 1,22.

Поєдинок розпочався без розвідки. МакГрегор із перших секунд кинувся в атаку. Ірландець був явно більшим, ніж на зважуванні. Конор був набагато активнішим за опонента в перших раундах. Він часто змінював стійки, чим дещо збентежив Флойда.

Кілька разів Конор явно пробив по потилиці, отримавши зауваження від рефері. У четвертому раунді боєць з Ірландії пішов у люту атаку, притиснувши опонента до канатів. Однак американець спокійно пішов від ударів суперника.

У наступній трихвилинці Мейвезер зловив ритм суперника і почав атакувати МакГрегора з дистанції. У шостому раунді Флойд обрушив на ірландця шквал ударів, змусивши публіку вскочити зі своїх місць.

Було видно, що ірландець почав втомлюватися. У 9-му раунді суперники пішли у відкритий розмін, переможцем з якого вийшов Флойд. З середини трихвилинки він просто бив суперника, і Конора врятував лише гонг.

10-й раунд став фатальним для ірландця, "Піймавши" кілька нищівних ударів, Конор відверто поплив. Бій прийняв односторонній характер, і рефері зупинив поєдинок.

Для Флойда Мейвезера цей поєдинок став ювілейним, 50-м у кар'єрі. А ось для Конора МакГрегора, який спочатку займався саме боксом, але потім пішов у змішані єдиноборства, бій був дебютним на професійному ринзі.

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