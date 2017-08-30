Лікарі поставили невтішний діагноз МакГрегору після бою із Мейвезером
- Середа, 30 серпня 2017, 23:00
Лікарі порадили Конору утриматися від важких фізичних навантажень як мінімум до 11 жовтня. Заборона пов'язана зі станом здоров'я МакГрегора після поєдинку з Мейвезером і є стандартною практикою у бойових мистецтвах. У свою чергу, Флойд не відсторонений, оскільки завершив кар'єру.
Нагадаємо, що Мейвезер нокаутував МакГрегора в найбільш очікуваному бою десятиліття, який відбувся у Лас-Вегасі 26 серпня.