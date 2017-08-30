Лікарі поставили невтішний діагноз МакГрегору після бою із Мейвезером

Атлетична комісія штату Невада заборонила чемпіону світу зі змішаних єдиноборств ММА Конору МакГрегору брати участь у поєдинках і спарингах у найближчі два місяці. Ніяких боїв до 26 жовтня. Лікарі поставили настільки невтішний для ірландця діагноз після його зустрічі з Флойдом Мейвезером.

Лікарі порадили Конору утриматися від важких фізичних навантажень як мінімум до 11 жовтня. Заборона пов'язана зі станом здоров'я МакГрегора після поєдинку з Мейвезером і є стандартною практикою у бойових мистецтвах. У свою чергу, Флойд не відсторонений, оскільки завершив кар'єру.

Нагадаємо, що Мейвезер нокаутував МакГрегора в найбільш очікуваному бою десятиліття, який відбувся у Лас-Вегасі 26 серпня.

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