Усик відреагував на мерзенний вчинок суперника по чвертьфіналу WBSS

Український важковаговик Олександр Усик спокійно відреагував на брудну провокацію свого суперника по чвертьфіналу Всесвітньої суперсерії боксу. За словами нашого чемпіона, агресія з боку німця Марко Хука лише додала йому настрою на майбутній поєдинок.

"Це мене якось завело. З'явився адреналінчик - мовляв, ух-ти, нічого собі, прикольно, цікаво... Я припускав, що таке може бути, тому все нормально. Тому у мене немає щодо нього ніякої агресії. Бачу, що він нервує, "горить", і в цій витівці - його форма захисту. Буду готовий до того, що на зважуванні станеться щось подібне. Це треш, який подобається людям, і він його робить. У ЗМІ з'явилися слова, що я нібито сказав, що його поховаю. Це брехня. Я такого не говорив, це придумали журналісти", - сказав Усик в інтерв'ю boxing.ua .