Усик нокаутував Хука в чвертьфіналі Всесвітньої суперсерії боксу

Український важкоатлет Олександр Усик здобув впевнену перемогу над німцем Марком Хука в чвертьфіналі Всесвітньої суперсерії боксу. У видовищному поєдинку наш співвітчизник нокаутував суперника в 10-му раунді.

Усик дуже впевнено почав бій, який активно підтримували вболівальники. У Берліні зібралося чимало українців, що додало додаткової сили Олександру.

У другому раунді суперники обмінялися лютими атаками, але жоден із них акцентовано не влучив. Хук не раз застосовував брудні прийоми, включаючи удари по потилиці.

У третій трихвилинці українцеві вдалося провести ударну комбінацію, що змусило німця втиснутися в канати. До п'ятого раунду німецькому боксерові відверто стало непросто, а в наступній трихвилинці Усик почав відверто знущатися над Марко.

У сьомому раунді українець пропустив два удари справа, після чого ледь не вкарбував суперника на підлогу рингу. Усик впевнено тримав бій під своїм контролем. Хук продовжував нерідко використовувати брудні удари, за що був позбавлений очка.

А в 10-му раунді Олександр просто закидав німця ударами, що змусило рефері зупинити бій. Таким чином, наш чемпіон вийшов у півфінал Всесвітньої суперсерії боксу.

Зазначимо, що Олександр Усик є головним фаворитом боксерської Ліги чемпіонів. Ставки на його перемогу в турнірі приймаються з коефіцієнтом 1,83.

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