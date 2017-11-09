Усик - Бріедіс: у Києва з'явився новий конкурент на місце проведення бою 1/2 фіналу WBSS

Чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі Олександр Усик може зустрітися з володарем пояса WBC Майрісом Бріедісом у Києві, Ризі або Чикаго.

Про нову потенційну локацію для проведення півфіналу Всесвітньої боксерської суперсерії повідомив один із організаторів WBSS Калле Зауерланд, передає BoxingNewsonline.

При цьому поки невідомо, коли відбудеться бій двох непереможних чемпіонів.

"Зараз ми розглядаємо дати з 13 січня до 24 лютого. Конкретики поки немає. Єдина дата, яка не входить у наші плани - 6 січня", - заявив Зауерланд.