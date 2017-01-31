Женю, на вихід: у Німеччині знайшли заміну Коноплянці
- Вівторок, 17 січня 2017, 23:00
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За інформацією авторитетного видання Bild, "кобальтові" розглядають можливість придбання хавбека "Вольфсбурга" Даніеля Каліджурі. Трансфер італійця оцінюється в 6,5 мільйона євро, тоді як викуп контракту Коноплянки у "Севільї" коштує майже вдвічі більше.
Варто зазначити, що в нинішньому сезоні Євген провів за "Шальке" 20 ігор у всіх турнірах, де забив 6 м'ячів і віддав 2 гольові передачі. У свою чергу, Каліджурі зіграв 18 матчів у складі "Вольфсбурга". У них він відзначився двома голами, зробивши два асисти.