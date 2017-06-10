Офіційно: Ліонеля Мессі засудили до в'язниці

Верховний суд Іспанії затвердив обвинувальний вирок нападнику "Барселони" Ліонелю Мессі. Один із кращих футболістів світу засуджений до 21 місяця в'язниці.

Футболіст і його батько постали перед судом у червні 2016 року за звинуваченням у приховуванні податків на суму € 4,1 млн у 2007, 2008 і 2009 роках. Мова йде про гроші, які аргентинський футболіст отримував за використання свого іміджу, інформує championat.com з посиланням на Football Espana.

При цьому варто зазначити, що цей вирок не передбачає перебування у в'язниці, оскільки будь-яке покарання менше двох років в Іспанії є випробувальним терміном.