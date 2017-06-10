Офіційно: "Зеніт" вигнав Луческу
- Неділя, 28 травня 2017, 21:11
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"Рада директорів "Зеніта" ухвалив рішення про дострокове розірвання контракту з головним тренером Мірчею Луческу. Команда дякує Мірчу Луческу і його тренерський штаб за роботу і бажає успіхів у подальшій кар'єрі", - йдеться в повідомленні прес-служби.
Нагадаємо, що румунський фахівець очолив "синьо-біло-блакитних" 24 травня 2016 року. Разом з "Зенітом" Луческу виграв Суперкубок Росії, вийшов у плей-офф Ліги Європи і став бронзовим призером чемпіонату РФ.