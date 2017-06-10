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Футбол Євро-чемпіонати Офіційно: "Барселона" отримала нового головного тренера

Офіційно: "Барселона" отримала нового головного тренера

Понеділок, 29 травня 2017, 21:39
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Новим головним тренером "Барселони" став екс-наставник "Атлетико" Ернесто Вальверде. Про це повідомляє офіційний сайт "синьо-гранатових".

53-річний фахівець змінив на посту головного тренера Луїса Енріке. Раніше Вальверде під час кар'єри футболіста виступав за "Барселону" (1988-1990 роки).

Контракт із наставником, який раніше працював в "Еспаньолі", "Олімпіакосі", "Вільярреалі" і "Валенсії", розрахований на два роки.

Раніше повідомлялося, що в команді немає жодної людини, хто був би проти цього призначення.

Нагадаємо, що минулого тижня "Барселона" за 3 хвилини виграла рекордний Кубок Іспанії.

obozrevatel.com

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