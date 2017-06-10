Офіційно: "Барселона" отримала нового головного тренера
- Понеділок, 29 травня 2017, 21:39
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53-річний фахівець змінив на посту головного тренера Луїса Енріке. Раніше Вальверде під час кар'єри футболіста виступав за "Барселону" (1988-1990 роки).
Контракт із наставником, який раніше працював в "Еспаньолі", "Олімпіакосі", "Вільярреалі" і "Валенсії", розрахований на два роки.
Раніше повідомлялося, що в команді немає жодної людини, хто був би проти цього призначення.
Нагадаємо, що минулого тижня "Барселона" за 3 хвилини виграла рекордний Кубок Іспанії.