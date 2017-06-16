Роналду оголосив про відхід із "Реала": всі подробиці

Лідер мадридського "Реала" Кріштіану Роналду прийняв остаточне рішення про відхід із "Королівського клубу". Кращий футболіст планети останніх двох років має намір змінити команду в нинішнє міжсезоння.

Про своє рішення КріРо заявив у розташуванні збірної Португалії, у складі якої готується до виступу на Кубку Конфедерацій-2017 Росії.

"Я прийняв рішення піти з "Реала". Шляху назад вже немає", - наводить слова 32-річного футболіста Marca.

За інформацією авторитетного видання AS, нападник вирішив покинути Мадрид два місяці тому. Як стверджує джерело, КріРо повідомив про це своєму агенту Жорже Мендешу ще в квітні. У свою чергу той порадив гравцю не розголошувати його рішення напередодні вирішальних матчів сезону.

Зазначається, що Роналду має намір покинути "Реал" у зв'язку з останніми подіями, пов'язаними зі звинуваченнями іспанської прокуратури на його адресу. Португалець налаштований рішуче, і його позиція обговоренню не підлягає, про що він уже повідомляв президенту "Вершкових" Флорентіно Пересу. У самому "Реалі" не мають наміру розлучатися із гравцем. Мадридці повісили цінник на cвоего лідера і нібито готові відпустити Кріштіану за 400 млн євро, передає championat.com.