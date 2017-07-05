Мессі прийняв остаточне рішення щодо кар'єри в "Барселоні"

Лідер "Барселони" і збірної Аргентини Ліонель Мессі прийняв остаточне рішення щодо свого майбутнього. 30-річний футболіст продовжив контракт із каталонським грандом.

Сторони досягли домовленості з приводу підписання нового договору. Як повідомляє офіційний сайт "синьо-гранатових", угода з Мессі тепер розрахована до 2021 року. При цьому сам Лео підпише контракт, коли прилетить до Іспанії з відпустки.

Варто відзначити, що за інформацією місцевих ЗМІ, у новому договорі аргентинця прописана клаусула. Сума відступних за одного з кращих футболістів світу складає 300 мільйонів євро. Таким чином можна очікувати чергових спроб купівлі Лео з боку ПСЖ і "Манчестер Сіті".

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