Мессі прийняв остаточне рішення щодо кар'єри в "Барселоні"
- Середа, 05 липня 2017, 15:30
- Перегляди: 5
Сторони досягли домовленості з приводу підписання нового договору. Як повідомляє офіційний сайт "синьо-гранатових", угода з Мессі тепер розрахована до 2021 року. При цьому сам Лео підпише контракт, коли прилетить до Іспанії з відпустки.
Варто відзначити, що за інформацією місцевих ЗМІ, у новому договорі аргентинця прописана клаусула. Сума відступних за одного з кращих футболістів світу складає 300 мільйонів євро. Таким чином можна очікувати чергових спроб купівлі Лео з боку ПСЖ і "Манчестер Сіті".