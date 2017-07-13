ЗМІ: екс-тренер збірної Росії переманює в Англію лідера "Динамо"

Ключовий захисник київського "Динамо" Євген Хачеріді найближчим часом може змінити свій нинішній клуб. 29-річним футболістом активно цікавиться англійський "Халл Сіті", що вилетів за підсумками минулого сезону з Прем'єр-ліги.

За даними видання Чемпионат.com, у послугах Хачеріді особисто зацікавлений російський наставник "Халл Сіті" Леонід Слуцький, який і веде переговори з гравцем збірної України. Наразі сторони поки не можуть домовитися щодо фінансового питання, проте в контексті реформи.

Відзначимо, що Євген Хачеріді не раз висловлював бажання покинути київське "Динамо" через конфлікт із тренерським штабом команди.