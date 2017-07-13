ЗМІ: екс-тренер збірної Росії переманює в Англію лідера "Динамо"
- Четвер, 13 липня 2017, 21:59
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За даними видання Чемпионат.com, у послугах Хачеріді особисто зацікавлений російський наставник "Халл Сіті" Леонід Слуцький, який і веде переговори з гравцем збірної України. Наразі сторони поки не можуть домовитися щодо фінансового питання, проте в контексті реформи.
Відзначимо, що Євген Хачеріді не раз висловлював бажання покинути київське "Динамо" через конфлікт із тренерським штабом команди.