"Динамо" розірвало "Бешикташ" у Лізі чемпіонів, забивши 6 м'ячів

Київське "Динамо" розгромно обіграло стамбульський "Бешикташ" у матчі 6-го туру Ліги чемпіонів. Команда Сергія Реброва не залишила жодного шансу футболістам суперника, чотири рази вразивши їхні ворота ще в першому таймі.

У підсумку, "біло-сині", які були позбавлені будь-якої турнірної мотивації, просто знищили суперника - 6:0.

Матч розпочався задовго до стартового свистка арбітра. Напередодні гри в столиці України була зафіксована далеко не одна фанатська сутичка. Поранення отримали десятки уболівальників з обох сторін.

З'ясування стосунків продовжилося вже на трибунах "Олімпійського". Дійшло до того, що гра опинилася під загрозою зриву, але футболісти все ж з'явилися на полі.

"Динамо" розпочало зустріч дуже активно і вже на 9-й хвилині Артем Бесєдін після прострілу Ярмоленка з метра заніс м'яч у сітку.

Після цього гра перемістилася до воріт Рудька. Турки намагалися тиснути на захист господарів, але особливого клопоту не спричинили.

А на 29-й хвилині трапився ключовий епізод зустрічі. Захисник гостей Андреас Бек змушений був валити в своєму штрафному Дерліса Гонсалеса, який виходив один на один з воротарем "орлів". Червона картка і пенальті, який не без проблем реалізував Андрій Ярмоленко.

Після цього на полі була тільки одна команда. На 32-й хвилині Буяльський ефектно перекинув захисників і воротаря, а вже перед самою перервою Дерліс не без рикошету відправив четвертий "подарунок" в турецьку "рамку".

Друга половина зустрічі розпочалася з чергового видалення у гостей. Абубакар психанув, пнув м'яч у рекламний щит, і, схоже, за вланим бажанням відправився відпочивати.

Чисельне переваги в два гравці "Динамо" реалізувало вже через три хвилини, коли Сидорчук розстріляв воротаря "Бешикташа" з меж штрафного.

Після цього команди зменшили темп і досить спокійно перекочували м'ячі поперек поля. Але це спокій не захистив гостей від ще одного гола. Це Мораес спокійно закотив м'яч у порожні ворота на 77-й хвилині.

Таким чином, динамівці зуміли здобути першу перемогу в нинішній Лізі чемпіонів. Команда Сергія Реброва завершила єврокубковий сезон на четвертому місці в своїй групі, набравши 5 очок.

Ліга чемпіонів. 6 тур

Київ, "Олімпійський" Арбітр: Крейг Томсон (Шотландія)

"Динамо" - "Бешикташ" - 6:0 (4:0)

Голи: Бесєдін 9 "- 1:0, Ярмоленко 31" (пенальті) - 2:0, Буяльський 33 "- 3:0, Гонсалес 45" - 4:0, Сидорчук 60 "- 5:0, Мораес 77" - 6:0

"Динамо": Рудько, Бурда, Хачеріді, Віда, Антунеш, Рибалка, Ярмоленко, Буяльський, Сидорчук (Корзун 66 '), Гонсалес (Циганков 69'), Бесєдін (Мораес 77 ')

"Бешикташ": Фабрісіо, Бек, Марсело, Тошич, Адріано, Хатчінсон, Озьякуп, Куарежма (Фрей 70 '), Арслан (Генюл 46'), Шахан (Тосун 46 '), Абубакар

Попередження: Бурда 44 "- Озьякуп 20", Абубакар 30", Адріано 49'

Вилучення: Бек 29 ", Абубакар 56 '

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