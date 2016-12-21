Де дивитися жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: розклад трансляцій
- Четвер, 08 грудня 2016, 08:52
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Жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ пройде в понеділок, 12 грудня. Урочистий захід традиційно пройде в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні.
Початок церемонії о 13:00 за київським часом.
Всі бажаючі зможуть подивитися жеребкування в прямому ефірі на телеканалі "Футбол 1", а також на офіційному сайті УЄФА.
За регламентом, команди будуть розбиті на два кошики: переможці груп і володарі других місць. Клуби, які грали в одній групі або представляють одну національну асоціацію, будуть розведені по різних парах.
Переможці груп проведуть перші матчі 1/8 фіналу (14/15 і 21/22 лютого) в гостях, а у відповідь (7/8 і 14/15 березня) - вдома.Учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Переможці груп
"Арсенал" (Англія)
"Наполі" (Італія)
"Барселона" (Іспанія)
"Атлетико" (Іспанія)
"Монако" (Франція)
"Лестер" (Англія)
"Ювентус" (Італія)
"Боруссія" Д (Німеччина)
Володарі других місць
ПСЖ (Франція)
"Бенфіка" (Португалія)
"Манчестер Сіті" (Англія)
"Баварія" (Німеччина)
"Байєр" (Німеччина)
"Порту" (Португалія)
"Реал" (Іспанія)
"Севілья" (Іспанія)