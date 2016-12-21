Де дивитися жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: розклад трансляцій

У Лізі чемпіонів завершився груповий етап. За його підсумками визначилися 16 найкращих футбольних команд Європи, які продовжать боротьбу за трофей у плей-офф.

Жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ пройде в понеділок, 12 грудня. Урочистий захід традиційно пройде в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні.

Початок церемонії о 13:00 за київським часом.

Всі бажаючі зможуть подивитися жеребкування в прямому ефірі на телеканалі "Футбол 1", а також на офіційному сайті УЄФА.

За регламентом, команди будуть розбиті на два кошики: переможці груп і володарі других місць. Клуби, які грали в одній групі або представляють одну національну асоціацію, будуть розведені по різних парах.

Переможці груп проведуть перші матчі 1/8 фіналу (14/15 і 21/22 лютого) в гостях, а у відповідь (7/8 і 14/15 березня) - вдома.

Переможці груп

"Арсенал" (Англія)

"Наполі" (Італія)

"Барселона" (Іспанія)

"Атлетико" (Іспанія)

"Монако" (Франція)

"Лестер" (Англія)

"Ювентус" (Італія)

"Боруссія" Д (Німеччина)

Володарі других місць

ПСЖ (Франція)

"Бенфіка" (Португалія)

"Манчестер Сіті" (Англія)

"Баварія" (Німеччина)

"Байєр" (Німеччина)

"Порту" (Португалія)

"Реал" (Іспанія)

"Севілья" (Іспанія)

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