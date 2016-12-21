"Шахтар" завершив груповий етап Ліги Європи, вигравши всі 6 матчів

Донецький "Шахтар" переможно фінішував у груповому етапі Ліги Європи. Футболісти Паулу Фонсеки на колись рідному для нього стадіоні в Бразі переграли однойменну команду - 4:2.

Португальський наставник "гірників" виставив на матч експериментальний склад, в якому знайшлося місце молодим Матвієнку, Танковському, Борячуку. Це не могло не позначитися на зіграності української команди. Проте до середини першого тайму гостям вдалося притертися один до одного. Вже на 22-й хвилині Сергій Кривцов після подачі кутового відкрив рахунок в матчі.

Цей гол ввів у ступор португальських футболістів. За п'ять хвилин до перерви Тайсон після розкішного пасу Марлоса вийшов один на один і пробив повз голкіпера. Але, на жаль, "гірники" не змогли залишити свої ворота в недоторканності, пропустивши від Стоїльковича в роздягальню.

У другому таймі гравці з Португалії намагалися більше володіти м'ячем та ігровою перевагою. Але ударна трихвилинка "гірників" із 62-ї по 65-ту хвилину остаточно розставила всі крапки над "i" в цій грі.

Спочатку Кривцов "відлип" від опікуна і замкнув подачу Фреда зі штрафного. А потім Тайсон, немов на велосипеді, втік від захисників і пробив під рукою кіпера.

Після цього на полі виникали хіба що рідкісні бійки між гравцями команд. Лише на 89-й хвилині португальцям вдався другий м'яч.

"Шахтар" спокійно довів матч до перемоги і завершив груповий етап Ліги Європи зі 100% показником набраних очок.

Ліга Європи. 6 тур

Брага, "Брага Мунісіпал"

Головний арбітр: Алі Палабійик (Туреччина)

"Брага" - "Шахтар" - 2:4

Голи: Кривцов 22 "- 0:1, Тайсон 39" - 0:2, Стоїлькович 43 "- 1:2, Кривцов 62" - 1:3, Тайсон 66 "- 1: 4, Вукчевич 89" - 2:4

"Брага": Марафона, Баяно, Пінту, Росич, Гойяно, Едуарду (Бенітес 66 '), Тіба, Вукчевич, Стоїлькович (Алан 70'), Фонте (Хассан 58 '), Орта

"Шахтар": Шевченко, Бутко, Кривцов, Ордець, Матвієнко, Марлос (Бернард 58 '), Танковський (Фред 61'), Малишев, Тайсон, Борячук (Феррейра 66 '), Дентіньо

Попередження: Вукчевич 75 "- Танковський 57", Кривцов 67 ", Тайсон 74", Дентіньо 75 '

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