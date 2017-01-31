"Динамо" вошло в топ-25 лучших клубов в истории Лиги чемпионов
- Середа, 25 січня 2017, 09:05
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Соответствующий рейтинг был представлен на официальном сайте УЕФА.
"Динамо" расположилось на 21-й позиции. В активе киевлян 16 стартов в Лиге чемпионов. За это время наша команда провела 109 матчей, в которых добыла 29 побед и 27 раз сыграла вничью. Всего в турнире украинцы набрали 89 очков.
Отметим, что 26-е место занимает донецкий "Шахтер" (65 очков). А лучший среди российских клубов, московский "Спартак", стал лишь 30-м.
При этом стоит отметить, что в объединенном рейтинге всех времен Лиги чемпионов и ее предшественника, Кубка чемпионов, динамовцы занимают 11-ю строчку.