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Футбол Єврокубки "Динамо" вошло в топ-25 лучших клубов в истории Лиги чемпионов

"Динамо" вошло в топ-25 лучших клубов в истории Лиги чемпионов

Середа, 25 січня 2017, 09:05
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Киевское "Динамо" попало в топ-25 лучших клубов Европы за всю историю Лиги чемпионов. Кроме того, украинская команда заняла самое высокое место среди представителей бывшего Советского Союза.

Соответствующий рейтинг был представлен на официальном сайте УЕФА.

"Динамо" расположилось на 21-й позиции. В активе киевлян 16 стартов в Лиге чемпионов. За это время наша команда провела 109 матчей, в которых добыла 29 побед и 27 раз сыграла вничью. Всего в турнире украинцы набрали 89 очков.

Отметим, что 26-е место занимает донецкий "Шахтер" (65 очков). А лучший среди российских клубов, московский "Спартак", стал лишь 30-м.

При этом стоит отметить, что в объединенном рейтинге всех времен Лиги чемпионов и ее предшественника, Кубка чемпионов, динамовцы занимают 11-ю строчку.

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