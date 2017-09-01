"Динамо" і "Зоря" дізналися про суперників в Лізі Європи
- П'ятниця, 25 серпня 2017, 23:18
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Команда Олександра Хацкевича потрапила в групу В. Суперниками "біло-синіх" у боротьбі за вихід у плей-офф Ліги Європи будуть швейцарський "Янг Бойз", якому кияни програли в Лізі чемпіонів, сербський "Партизан" і албанський "Шкендербеу".
У свою чергу "Зоря" виявилася в квартеті J. Опонентами підопічних Юрія Вернидуба стали "Атлетик" Більбао і берлінська "Герта", а також шведський "Остерсунд".
Поєдинки першого туру групового раунду Ліги Європи відбудуться 14 вересня. Точний календар матчів українських клубів стане відомий найближчим часом.