"Динамо" у феєричному матчі програло "Шахтарю"

Київське "Динамо" не зуміло скоротити відставання від "Шахтаря" в чемпіонаті України. У неймовірно напруженому матчі 18-го туру "біло-сині" на своєму полі програли "гірникам" з рахунком 3:4.

Початок поєдинку вийшло просто чудо - два голи за три хвилини. Триходівка Сидорчук - Гонсалес - Мораєс завершилася надшвидким голом бразильця. "Динамо" забило "Шахтарю" вже на 14-й секунді зустрічі.

Незважаючи на настільки оглуштельный старт, команда Паулу Фонсеки не розгубилася. "Оранжево-чорні" практично відразу зуміли зрівняти рахунок.

Правда, не без допомоги від киян. Бернард навісив зі штрафного з лівого флангу, а Хачеріді блискуче зрізав м'яч у власні ворота.

Таке божевільне початок явно зарядило обидві команди. "Шахтар" намагався більше контролювати м'яч, проте й підопічні Реброва намагалися гостро відповідати на атаки суперника.

А на кінець півгодини кияни знову вийшли вперед. Рибалка ідеально виконав штрафний, не залишивши П'ятову жодних шансів.

Після перерви "гірники" перевернули все з ніг на голову. Протягом семи хвилин донеччани спершу зрівняли рахунок - Фред вколотив м'яч у сітку після прострілу Срни, а потім і зовсім вийшли вперед - Феррейра розстріляв Рудько з лінії воротарського майданчика.

Пропущений м'яч явно вдарила по амбіціях киян і нерви футболістів "біло-синіх". Емоції зашкалили і це вилилося в бійку між гравцями "Динамо" і "Шахтаря", яка завершилася вилученням Мораеса.

На 88-й хвилині Відзначився прорвався по лівому флангу, прострілив і Хачеріді записав на свій рахунок другий автогол. Здавалося, результат матчу очевидний, однак у додатковий час відродив інтригу Бесєдін, замкнувши навіс з кутового.

У киян на порятунок залишалося близько двох хвилин, але забити четвертий чемпіони України так і не змогли.

Ліга Парі-Матч. 18-й тур

"Динамо" Київ – "Шахтар" Донецьк – 3:4

Голи: Мораєс, 1, Рибалка, 29, Бесєдін, 90+2 – Хачеріді, 3 (аг), 88 (аг), Фред, 51, Феррейра, 58

"Динамо": 72. Рудько – 10. Ярмоленко, 11. Мораєс, 16. Сидорчук, 17. Рибалка, 24. Виду, 25. Гонсалес, 26. Бурда, 27. Макаренка, 29. Буяльський, 34. Хачеріді

"Шахтар": 30. П'ятов – 33. Срна, 5. Кучер, 44. Ракицький, 31. Ісмаїлі, 6. Степаненко, 8. Фред, 11. Марлос, 74. Коваленко, 10. Бернард, 19. Феррейра

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