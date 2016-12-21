Футболіст збірної України несподівано завершив кар'єру
- Субота, 17 грудня 2016, 00:18
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"Як нам стало відомо, свою кар'єру футболіста завершив Олег Анатолійович Гусєв. Людина, яка стала для нас уособленням Динамо. Людина, яка орала футбольне поле в будь-якій точці, куди б не закидала його тренерська фантазія. Злий, жорсткий, різкий і завжди зі сліпучою посмішкою ", - написали фанати.
Варто зазначити, що останнім часом 33-річний Гусєв перестав потрапляти до складу "Динамо", а також випав з обойми збірної України.