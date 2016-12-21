Прем'єр-ліга: продовження слідує

Плани клубів на період зимової паузи в чемпіонаті.

ШАХТАР

Для пробилися в плей-офф Ліги Європи гірників підготовка до весняних офіційних матчів буде найкоротшою в порівнянні з іншими представниками прем'єр-ліги. Донецька команда вийде з відпустки 14 січня, а 16 лютого – зіграє перший матч проти іспанської «Сельти». У проміжку між цими датами підопічні Паулу Фонсеки проведуть два тренувальні збори, які заплановані в Іспанії і на батьківщині головного тренера в Португалії.

Перший розпочнеться безпосередньо в день виходу команди з відпустки в Ла-Манзі і триватиме вісім днів. З Іспанії «Шахтар» на три доби повернеться в Україну, а 25 січня вилетить у Лагос, яке розташоване на півдні Піренеїв. Як повідомляє офіційний сайт донецького клубу, в Португалії гірники стануть учасниками турніру Atlantic Cup-2017. Крім «Шахтаря» в ньому зіграють шведські «Юргорден» і «Еребру», данський «Орхус» і чеська «Яблонець».

До завершення португальського етапу підготовки (9 лютого) тренерським штабом заплановано ще два контрольних матчі. Спаринг-партнери визначаться пізніше.

ДИНАМО

У зимовий період масштабних кадрових змін в «Динамо» не передбачається. У столичному клубі мають намір провести чистку рядів, відмовившись від футболістів, в силу різних причин не виправдовують сподівань. Разом з тим не виключений варіант відходу з команди кількох ключових виконавців, давно перебувають на прикметі у скаутів зарубіжних клубів. Якщо конкретні пропозиції надійдуть, президент «Динамо» Ігор Суркіс стане приймати рішення спільно з головним тренером Сергієм Ребровим.

Заповнити утворені вакансії зможуть запрошені новачки і футболісти з числа тих, що перебували в оренді. Відомо, що один з них – Роман Яремчук, який осінню частину сезону в «Олександрії», значиться в списку гравців, які виїжджають з «Динамо» на перший збір. За словами наставника «городян» Володимира Шарана, прогрес у грі цього 21-річного нападника дає йому шанс спробувати закріпитися в «Динамо».

За традицією останніх років, 15 січня команда вийде з відпустки, пройде традиційне медобстеження, а потім відправиться на перший з двох іспанських зборів. Місцем їх проведення стане знайома столичним футболістам Марбелья, де продуктивної роботи в зимовий період сприяють погода і наявність спаринг-партнерів гідного рівня.

Який заявив про завершення кар'єри рекордсмен «Динамо» за кількістю проведених сезонів Олександр Шовковський може продовжити роботу в клубі в новій якості.

ЗОРЯ

Головним трансферним питанням «Зорі» в найближчий трансферний період стане пошук забивного нападника. Четверо гравців цього амплуа, значилися в заявці (Владислав Кулач, Еммануель Бонавентура, Паулинью і Денис Безбородько), залишаються, а ось п'ятого – Ярослава Квасова – у ньому не буде. З ним, як і з захисником Євгеном Ткачуком, вкрай рідко появлявшимся в основі, в «Зорі» вирішили не продовжувати контракт.

Втім, позиція форварда – не єдина, що вимагає посилення. За словами головного Юрія Вернидуба, йому для забезпечення конкурентоспроможності в матчах на внутрішній та європейській арені потрібні також центральний захисник і крайні вінгери.

– На прикметі є цілий ряд футболістів, яких тренер хотів би бачити в команді, – заявив під час веб-конференції на офіційному сайті «Зорі» генеральний директор Сергій Рафаїлов. – Трансферна політика клубу спрямована на те, щоб це були гарні, молоді, перспективні футболісти, які підходять нашому колективу.

Першим новачком луганської клубу в зимовий період став колишній півзахисник молодіжної збірної України Руслан Бабенко, який раніше захищав кольори «Дніпра», «Волині» та «Сталі». З гравцем, який останнім часом виступав у норвезькому «Буді-Глимте», підписано дворічний контракт з можливою пролонгацією ще на рік.

Відпустка у «Зорі» триватиме до 16 січня. За неповні півтора місяці підготовки до весняного відрізку чемпіонату, луганчани проведуть три збори. Як інформує клубний сайт, перший пройде в Запоріжжі і матиме втягуючий характер. Триватиме він до 23 січня, а потім, після одного вихідного, підопічні Вернидуба відправляться в Туреччину. Період з 25 січня по 7 лютого, команда проведе в готельному комплексі «Камелія».

Заключний етап підготовки «Зоря» також намічений на турецькій землі – з 10 по 23 лютого вона буде дислокуватися в знайомому їй готелі Royal Dragon в околицях Сіде. Після повернення команда розпочне безпосередню підготовку до стартового матчу весняної частини сезону з «Динамо».

ОЛЕКСАНДРІЯ

З двох орендованих у «Динамо» гравців «Олександрії» залишиться один – захисник Андрій Цуріков буде виступати в її складі до закінчення сезону. Нападник Роман Яремчук, який проявив себе в осінній частині сезону повернеться в столичний клуб. Сергію Реброву він стане доводити свою спроможність у ході зимових зборів в Марбельї. Керманич «Олександрії» вже почав пошук іншого гравця цього амплуа.

Що стосується інших, не підтверджених офіційно кадрових втрат, то не виключений варіант відходу в «Інгулець» не виправдав надій Богдана Боровського. У клубі першої ліги він буде виступати на орендних правах.

Відпустка у футболістів «Олександрії» закінчиться 11 січня – і почнуться будні. Протягом декількох днів підопічні Володимира Шарана пройдуть медобстеження і проведуть тренування вдома, а 15-го – відправляться на перший збір до Туреччини.

Місцем тимчасової дислокації олександрійців стане готель Gold City в Аланії, де вони проведуть два тижні. Тут будуть зіграні чотири контрольних матчі, у двох з яких є попередня домовленість з болгарськими клубами – софійською «Славією» та пловдивским «Локомотивом».

Другий збір запланований у Туреччині. Він буде проходити з 2 по 16 лютого в Белеку, в готелі Susesi Luxury Resort.

ОЛІМПІК

Пішли на зимові канікули в хорошому настрої футболісти «Олімпіка» відпочиватимуть до 12 січня. Як повідомив «СЭ» президент клубу Владислав Гельзін, після повернення з відпустки команда проведе втягуючий збір. В її планах участь у традиційному турнірі памяті Олега Макарова.

В ході цих змагань тренерський штаб подивиться у справі двох-трьох потенційних новачків. А 1 лютого «Олімпік» планує відправитися в Туреччину, звідки повернеться 18-го, за тиждень до базового дня початку весняної частини чемпіонату.

ВОРСКЛА

Якщо ситуація з виплатою заборгованості футболістам та тренерам «Ворскли» найближчим часом не зміниться на краще, взимку команду можуть чекати серйозні кадрові втрати. Не виключено, що Полтаву покинуть усі ключові виконавці, які виступали у її складі в осінній частині сезону. Вже зараз більшість має пропозиції з інших клубів, в тому числі з ближнього і далекого зарубіжжя.

Тим часом тренерським штабом полтавського клубу зверстаний план роботи на зимовий період. 10 січня «Ворскла» збереться після відпустки у Полтаві, а через дев'ять днів – відправиться в Туреччину. Там до 2 лютого команда Василя Сачко проведе перший збір. Другий пройде з 5 по 19 лютого.

ЧОРНОМОРЕЦЬ

У відпустку футболісти «Чорноморця» пішли відразу після закінчення осіннього етапу сезону, попередньо отримавши «домашнє завдання» на відпускний період. Воно передбачає роботу за індивідуальним графіком для кожного футболіста. Відпочинок триватиме до 9 січня – в цей день одеська команда збереться на клубній базі в Совіньоні, де після проходження поглибленого медичного огляду розпочне підготовку до весняної частини чемпіонату.

За словами старшого тренера «моряків» Олександра Бабича, з 13 січня планується двотижневий збір в Туреччині. По його завершенні «Чорноморець» на тиждень повернеться до Одеси, а потім – 3 або 4 лютого знову відправиться на турецьке Середземномор'ї. На обох зборах одесити проведуть контрольні матчі з представниками різних країн, які також будуть перебувати в Туреччині.

За традицією багатьох років, кожні 4-6 місяців у «Чорноморці» відбуваються кадрові зміни – одні гравці йдуть, на їх місця приходять інші. Не стане винятком і нинішній зимовий антракт. За наявною у «СЭ» неофіційною інформацією, на цей раз ротація торкнеться 8-10 осіб.

Троє вже покинули клуб, так і не ставши його основними гравцями. Мова про Матеусе, Валерії Куценко та Ісі Шерифі. Бразильський захисник, який блиснув близько року тому в одному з контрольних матчів на зборі «Чорноморця», в минулому сезоні грав за головну команду лише епізодично, а в нинішньому – не використовувався Бабичем в чемпіонаті жодного разу.

Куценко взяв участь у трьох матчах на старті сезону, після чого до кінця осінньої частини сезону не грав. Що стосується нігерійського легіонера, то його поява і догляд виглядають дивно: після внесення прізвища гравця в заявку у вересні, він встиг провести лише один матч у формі «моряків», та й то після виходу на заміну.

У «Чорноморці» сподіваються максимально зберегти склад, однак зробити це буде проблематично. Багато гравців не проти змінити клуб, перебравшись в інші на більш вигідних фінансових умовах. У списку можливих втрат значаться голкіпер Євген Боровик, захисники Євген Мартиненко, Давид Хочолава і півзахисник Дмитро Коркішко.

– Треба спробувати утримати своїх хлопців, – сказав Олександр Бабич незадовго до настання зимової перерви у чемпіонаті. – Зрозуміло, що ми хочемо посилення, але зараз стоїть першочергове завдання – зберегти цей склад і точково посилити дві-три позиції.

Першим новачком «Чорноморця» нещодавно став 20-річний захисник Олександр Каплієнко, який перебрався до Одеси з турецького «Аланьяспора». Українським уболівальникам він відомий за виступами в запорізькому «Металурзі» і «Металісті».

ЗІРКА

Одним з небагатьох клубів, де не поспішають оприлюднювати плани на період зимових канікул, стала «Зірка». Відомо лише, що нині футболісти з Кропивницького насолоджуються відпусткою, проводячи його по-різному – хтось у колі рідних і близьких, хтось- за кордоном.

Як і більшість команд еліти, «Зірка» проведе перше тренування в січні, але коли саме – поки не повідомляється. Тим часом у клубі думають про придбання. Хто відгукнеться на запрошення переїхати в Кропивницький, яким буде число новачків і на які амплуа – все це знаходиться в стадії обговорення.

Першими ж втратами «Зірки» стали голкіпер Геннадій Ганєв і захисник Ярема Каваців. Відомо, що перший з них у весняній частині сезону буде захищати ворота першолігового «Інгульця».

СТАЛЬ

Осінню частину чемпіонату «Сталь» завершила чотирма поспіль поразками, що відразу ж породило у футбольних колах країни розмови про можливу відставку Якоба Галла. Однак офіційної інформації з цього приводу з боку керівництва клубу на сьогоднішній день не надходило – стало бути, це питання не варто зовсім, або буде вирішуватися пізніше.

Сам голландський фахівець про майбутнє «Стали» сказав наступне: «Це окрема тема для обговорення з керівництвом клубу. Нам потрібно зрівняти команду. У нас досить атакуючих гравців, але не вистачає футболістів у творенні, адже створення небезпечних моментів – це не тільки гра нападників, а дії всієї команди. Якщо не забезпечувати м'ячами нападників, забити неможливо».

Що стосується планів «сталеварів» на період зимового антракту, то у відпустці вони перебуватимуть до 15 січня. У цей день команда з Кам'янського збереться в Києві, звідки вирушить на перший збір. Місцем його проведення обрано Туреччина, де колись «Сталі» вже доводилося бувати. У цій країні буде зіграно ряд контрольних матчів з клубами, які перебувають там на зборах. Другий збір також пройде на турецькому Середземномор'ї.

ДНІПРО

Для «Дніпра» тайм-аут у чемпіонаті триватиме рівно місяць: 10 грудня команда Дмитра Михайленка пішла у відпустку, а 10 січня з нього вийде. За традицією багатьох років дніпряни зберуться на клубній базі в Придніпровську, після чого пройдуть ретельне медичне обстеження. У програму підготовки до весняної частини сезону входить кілька етапів, які включають в себе тренувальні збори.

Однак плани на січень-лютий наступного року «Дніпро» поки що не озвучив. Те ж саме можна сказати і про можливі кадрові зміни, які в останні роки мають для клубу масовий характер.

ВОЛИНЬ

Головний тренер «Волині» Віталій Кварцяний, позбавлений можливості здійснювати трансфери, змушений орієнтуватися на наявних футболістів. Нинішній склад луцької команди в основному складається з молодих гравців у віці від 17 до 23 років, що дає підстави уболівальникам дивитися в найближче майбутнє з оптимізмом.

Якщо тренерському штабу вдасться зберегти максимальну кількість футболістів, то є ймовірність, що завдяки зіграності вони зуміють вибратися з небезпечної зони в матчах весняної частини чемпіонату. А поки що всі думки лучан – про відпустку, який почався на наступний день після домашнього матчу з «Ворсклою». За наявною інформацією, завершиться він 16 січня. Що в подальших планах луцької команди і де пройдуть тренувальні збори – поки не відомо.

КАРПАТИ

Зимові канікули «Карпат» триватимуть трохи менше місяця. Зігравши 11 грудня заключний матч осіннього відрізку чемпіонату з «Зіркою», команда Олега Дулуба пішла у відпустку, який завершиться 10 січня. Після чотирьох тижнів відпочинку футболісти зберуться на базі «Карпат» у Брюховичах, де почнуть підготовку до більшої частини сезону.

Серед тих, хто візьме участь у першому тренуванні львів'ян у новому році, не буде трьох футболістів – півзахисників Артура Карнози, Костянтина Ярошенка і нападника Габріеля Окечукву. Всі вони більше не є гравцями «Карпат» – їх співпраця з львівським клубом припинилося з формулюванням «За взаємною згодою сторін». Тепер футболісти змушені займатися вирішенням питання подальшого працевлаштування, а Карноза – ще й повного відновлення після травми.

– Вони не підходять під концепцію нашого головного тренера, – прокоментував відхід трійці в одному з телевізійних інтерв'ю виконуючий обов'язки генерального директора «Карпат» Юрій Дячук-Ставицький. – Ми займаємося комплектацією команди і пошуком нових футболістів.

Нагадаємо, що ще раніше Львів покинув півзахисник Сергій Рудика. Він перебрався в стан лідера першої ліги – «Іллічівця».

Після виходу з відпустки зелено-білих чекає традиційний медичний огляд і тестування, на підставі яких тренерський штаб зможе зробити висновки про ступінь готовності кожного зі спортсменів на поточний період. У подальших планах «Карпат» виліт до Туреччини (12 січня), де пройде перший етап підготовки команди до весняного етапу чемпіонату.

sport-express.ua