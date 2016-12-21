Леоненко був вражений грою "Динамо" в матчі з "Шахтарем"

Колишній гравець київського "Динамо" Віктор Леоненко позитивно оцінив гру команди Сергія Реброва у матчі з "Шахтарем" у 18-му турі чемпіонату України з футболу.

При цьому відомий телевізійний експерт розкритикував воротаря "біло-синіх" Артема Рудько.

"У першому таймі кияни грали краще, але після видалення "гірники" почали, по суті, знущатися над суперниками. Кучер упустив опонента при першому голі, і це вже не перший раз - він повинен задуматися. В епізоді з першим автоголом Хачеріді всі чомусь повісили всіх собак на нього, але тут винен Рудько. Він взагалі не гравець рівня київського "Динамо", тому що він слабкий, він найслабший. Чим здивував Ребров: тим, що "Динамо" грало реально нічим не гірше і не давало грати супернику", - сказав Леоненко в ефірі програми "Великий футбол" на каналі "Футбол 1".

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