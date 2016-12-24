Шовковський: «Матчі, а тим більше прощальні, в грудні не робляться!»

Тепер вже колишній воротар київського «Динамо» Олександр Шовковський, який оголосив в грудні про завершення професійної кар'єри, відреагував на дискусії щодо його проведення прощального матчу.

«Читаю висловлювання «фахівців» і «експертів» і диву даюся. Напевно, вони всі живуть в іншій країні. Країні, де немає зими і мінусової температури, де з ушкодженнями можна виходити на футбольне поле грати.

Я грав при мінусовій температурі – задоволення не з приємних. І був на стадіоні, щоб підтримувати свою команду при мінусовій температурі...

Люди!!! Матчі, а тим більше прощальні, в грудні не робляться!!!» – написав Шовковський на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

dynamo.kiev.ua