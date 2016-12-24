Шовковський: «Матчі, а тим більше прощальні, в грудні не робляться!»
- Субота, 24 грудня 2016, 22:05
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«Читаю висловлювання «фахівців» і «експертів» і диву даюся. Напевно, вони всі живуть в іншій країні. Країні, де немає зими і мінусової температури, де з ушкодженнями можна виходити на футбольне поле грати.
Я грав при мінусовій температурі – задоволення не з приємних. І був на стадіоні, щоб підтримувати свою команду при мінусовій температурі...
Люди!!! Матчі, а тим більше прощальні, в грудні не робляться!!!» – написав Шовковський на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.