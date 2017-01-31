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Футбол Український футбол Лобановський увійшов до топ-10 кращих тренерів європейського футболу

Лобановський увійшов до топ-10 кращих тренерів європейського футболу

Неділя, 15 січня 2017, 17:09
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Легендарний тренер київського "Динамо" Валерій Лобановський увійшов у десятку наставників, які справили найбільший вплив на європейський футбол, починаючи з дати заснування УЄФА (1954 рік). Рейтинг опубліковано на офіційному сайті Союзу і складений без місць в довільному порядку.

— Брайан Клаф (Англія)

— Йоханн Кройфф (Нідерланди)

— Вісенте Дель Боске (Іспанія)

— Алекс Фергюсон (Шотландія)

— Еленіо Еррера (Аргентина)

— Удо Латтек (Німеччина)

— Валерій Лобановський (Україна)

— Рінус Міхелс (Нідерланди)

— Жозе Моурінью (Португалія)

— Арріго Саккі (Італія)

Нагадаємо, що раніше "Динамо" Валерія Лобановського періоду 1985-1987 років увійшло в топ-20 рейтингу найкращих команд всіх часів.

obozrevatel.com

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