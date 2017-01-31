Лобановський увійшов до топ-10 кращих тренерів європейського футболу
- Неділя, 15 січня 2017, 17:09
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— Брайан Клаф (Англія)
— Йоханн Кройфф (Нідерланди)
— Вісенте Дель Боске (Іспанія)
— Алекс Фергюсон (Шотландія)
— Еленіо Еррера (Аргентина)
— Удо Латтек (Німеччина)
— Валерій Лобановський (Україна)
— Рінус Міхелс (Нідерланди)
— Жозе Моурінью (Португалія)
— Арріго Саккі (Італія)
Нагадаємо, що раніше "Динамо" Валерія Лобановського періоду 1985-1987 років увійшло в топ-20 рейтингу найкращих команд всіх часів.