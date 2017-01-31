Бойкот ЧС-2018 в Росії: Леоненко висміяв нерішучість України

Колишній футболіст київського "Динамо" Віктор Леоненко заявив, що йому набридло слухати розмови про можливий бойкот чемпіонату світу-2018 в Росії. Він також зробив акцент на тому, що Україна все ще не визначилася зі своєю позицією в цьому питанні.

"Вони до сих пір самі не знають, поїдуть або не поїдуть. Для мене це, чесно кажучи, вже смішно. Що з них взяти - мабуть, у нас чемпіонат світу щороку, як у біатлоні... Для мене це все нісенітниці - якісь політики захотіли, щоб хтось не поїхав. Подивимося, як буде. що переживати? Я б взагалі на вашому місці не переймався. Якщо щось відбирають - той же бобслей, я думаю, що це не проблема. на будь-який подібний захід потрібні величезні гроші. Найголовніше, щоб футболістів і спортсменів не дискваліфікували", - сказав Леоненко в інтерв'ю Sobesednik.ru.