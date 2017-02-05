Названа несподівана причина скандалу з Зозулею в Іспанії

Чемпіонат Іспанії спочатку не підходив форварду збірної України Романа Зозулі, який напередодні став жертвою гучного трансферного скандалу. Футболістові необхідно звинувачувати лише себе, що він не зумів заграти в "Бетіс", в результаті чого відправився в оренду в "Райо Вальєкано", де його прийняли за нациста.

Таку думку "Обозревателю" висловив відомий футбольний коментатор Роберто Моралес.

"Я не зовсім розумію, що думали люди, які запрошували його в "Бетіс". За манерою гри Зозуля не підходить для іспанського чемпіонату. Там є футболісти, які беруть більше бажанням, ніж умінням, але це не форварди. Нападники в Іспанії більш різнопланові. Тому цей трансфер з самого початку був проблемним. Велику роль, чому Роман не заграв в "Бетіс" або хоча б став стабільним резервістом, зіграло те, що він не адаптувався. Чоловік не зміг за півроку хоча б елементарно вивчити мову. Це проблема", - сказав Моралес.

Експерт телеканалу "Футбол" підкреслив, що фанати "Райо Вальєкано" не сприйняли Зозулю не тільки з-за політичних поглядів.

"Не факт, що ця реакція була масовою. Те, що серед фанатів є "ліві" - це правда. Але чого більше в цій реакції – просто не сприйняття футболіста чи щось інше? Фанати ж спілкуються між собою. Можливо, фани "Райо" поспілкувалися з хлопцями з "Бетіса" і сприйняли Зозулю, як людину, яка зовсім не пристосувався до іспанського суспільства, а тут приходить мало не зі статусом зірки. Мається на увазі не поведінка, а те, що він гравець збірної. "Райо" зараз необхідно вирішувати серйозні проблеми. Їм треба боротися і фанати можуть сумніватися, що футболіст з таким статусом може їм допомогти. Тому тут не варто виключати і чисто спортивний скепсис. Таким чином вони кажуть керівництву клубу: "Кого ви берете? Він взагалі нічого не зробив в "Бетіс". Навіщо він нам?" І це факт. Це правда. Зозуля провалився в "Бетіс" за всіма показниками".

На думку коментатора, ситуація, що виникла з футболістом цілком очікувана.

"Одна справа, якщо б люди бачили, що він намагався хоч якось інтегрувався. А тут ситуація, коли футболіст абсолютно не сприймає цей чемпіонат. Не може або не хоче – окрема історія. Уболівальникам все одно. Для них важливо, щоб прийшов гравець і вони могли вірити, що він щось може зробити. А вони не вірять. Тому логічно, що вони поставилися до цього трансферу скептично", - резюмував Моралес.

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