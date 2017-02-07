ФІФА жорстко покарала "Дніпро" за борги

Футбольний клуб "Дніпро" продовжує страждати через жадібність свого власника Ігоря Коломойського. ФІФА знову жорстко покарала "синьо-біло-блакитних" за фінансові борги клубу.

Міжнародна федерація футболу зняла з "Дніпра" шість очок у турнірній таблиці чемпіонату України. Таке рішення "Дніпра" продиктовано заборгованістю клубу перед колишнім гравцем Данило Соузою, інформує "Футбол 24". Найближчим часом про покарання буде оголошено офіційно.

Таким чином, у "Дніпра" стане всього шість очок після 18 турів і команда опуститься на передостаннє місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, що для дніпрян це не перше подібне покарання. Раніше ФІФА позбавила "Дніпро" очок за борги перед колишнім тренерським штабом на чолі з Хуанде Рамосом.