ФІФА жорстко покарала "Дніпро" за борги
- Вівторок, 07 лютого 2017, 23:16
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Міжнародна федерація футболу зняла з "Дніпра" шість очок у турнірній таблиці чемпіонату України. Таке рішення "Дніпра" продиктовано заборгованістю клубу перед колишнім гравцем Данило Соузою, інформує "Футбол 24". Найближчим часом про покарання буде оголошено офіційно.
Таким чином, у "Дніпра" стане всього шість очок після 18 турів і команда опуститься на передостаннє місце в турнірній таблиці.
Нагадаємо, що для дніпрян це не перше подібне покарання. Раніше ФІФА позбавила "Дніпро" очок за борги перед колишнім тренерським штабом на чолі з Хуанде Рамосом.