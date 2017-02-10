Загадкова смерть легенди "Динамо" Чанова: з'явилася реакція Ігоря Суркіса
- П'ятниця, 10 лютого 2017, 22:32
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"В історії київського "Динамо" було багато яскравих майстрів. Однак і серед них є зірки, імена яких вболівальниками багатьох поколінь ніколи не забуваються і завжди згадуються із захопленням. Віктор Чанов, безумовно, один з них. Надійний страж воріт, кумир мільйонів, зразок для багатьох його послідовників і колег по воротарському цеху", - наводить слова Суркіса офіційний сайт "Динамо".