Пішла епоха: легенда збірної України з футболу завершив кар'єру

Легендарний український футболіст, рекордсмен за кількістю зіграних матчів у складі національної збірної Анатолій Тимощук вирішив завершити свою професійну кар'єру. Про це 37-річний спортсмен заявив в інтерв'ю каналу "Футбол-1".

"Не шукаю ніяких клубів і спокійно завершив свої футбольні виступи. Зараз вирішив взяти час на відпустку і переосмислення того, що відбувається, і нового статусу в своєму житті. Найближчим часом на всі свої запитання дам відповіді. Не чекаю пропозицій продовжити кар'єру гравця, адже майже на 100% впевнений, що припиняю свої виступи на футбольному полі. Буду допомагати молодим гравцям досягати успіху", - цитує Тимощука Sportarena.

Останнім клубом Тимощука був казахстанський "Кайрат", в якому він завершив виступи в листопаді минулого року.

Нагадаємо, Анатолій Тимощук є головним "гвардійцем" збірної України, провівши в її склад 144 матчі. Він тричі вигравав чемпіонат України з донецьким "Шахтарем" і два рази ставав переможцем російської першості з "Зенітом".

В активі українця також дві перемоги в німецькій Бундеслізі, перемоги в Лізі чемпіонів, Кубку УЄФА та Суперкубку УЄФА.