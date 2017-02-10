Пішла епоха: легенда збірної України з футболу завершив кар'єру
- П'ятниця, 10 лютого 2017, 22:49
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"Не шукаю ніяких клубів і спокійно завершив свої футбольні виступи. Зараз вирішив взяти час на відпустку і переосмислення того, що відбувається, і нового статусу в своєму житті. Найближчим часом на всі свої запитання дам відповіді. Не чекаю пропозицій продовжити кар'єру гравця, адже майже на 100% впевнений, що припиняю свої виступи на футбольному полі. Буду допомагати молодим гравцям досягати успіху", - цитує Тимощука Sportarena.
Останнім клубом Тимощука був казахстанський "Кайрат", в якому він завершив виступи в листопаді минулого року.
Нагадаємо, Анатолій Тимощук є головним "гвардійцем" збірної України, провівши в її склад 144 матчі. Він тричі вигравав чемпіонат України з донецьким "Шахтарем" і два рази ставав переможцем російської першості з "Зенітом".
В активі українця також дві перемоги в німецькій Бундеслізі, перемоги в Лізі чемпіонів, Кубку УЄФА та Суперкубку УЄФА.