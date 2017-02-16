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Футбол Український футбол Зозуля відреагував на рішення ФІФА щодо "нацистського скандалу"

Зозуля відреагував на рішення ФІФА щодо "нацистського скандалу"

Четвер, 16 лютого 2017, 08:38
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Форвард іспанського "Бетіса" Роман Зозуля не проти повернутися в "Дніпро". Футболіст збірної України зізнався, що готовий на такий крок заради стабільної ігрової практики.

Таким чином Роман відреагував на революційне рішення ФІФА, що дозволяє йому виступати за "Дніпро" до кінця сезону. При цьому переходу Зозулі заважає УЄФА, який наклав заборону на трансфери на український клуб.

"Я розумію, що мені треба грати. Тому що через півроку буде важко повернутися і в "Бетіс", і в збірну України. Єдиний варіант, щоб я грав ці 5 місяців, - повернутися в "Дніпро". Але у них є санкції по трансферах, тому я не знаю, що там буде. Якщо буде хоч найменший відсоток повернутися в "Дніпро", грати там до кінця сезону в оренду, то я, звичайно ж, готовий. За цю емблему можна битися під будь-яким номером. Чесно кажучи, я б пішки туди пішов, якби було можна", - сказав Роман в інтерв'ю FootballHub.

obozrevatel.com

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