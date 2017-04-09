Коноплянка покидає "Шальке": ЗМІ назвали новий клуб

Лідер збірної України Євген Коноплянка, найімовірніше, не виступатиме за німецький "Шальке" в майбутньому сезоні. Футболіст, якого клуб із Гельзенкірхена зобов'язаний викупити у іспанської "Севільї", не вписується в тактичну схему тренера "шахраїв".

За даними видання Fotospor, головним претендентом на українського вінгера є гранд турецького футболу - стамбульський "Фенербахче". Один із функціонерів "канарок" відвідав матч відбіркового турніру ЧС-2018 Хорватія - Україна, під час якого стежив за грою Коноплянки.

Крім того, керівництво стамбульського клубу провело попередні переговори з українським півзахисником. Очікується, що в "Фенербахче" наш співвітчизник замінить екс-гравця київського "Динамо" Джермейна Ленса, який покине Туреччину.

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