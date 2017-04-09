Коноплянка покидає "Шальке": ЗМІ назвали новий клуб
- Вівторок, 28 березня 2017, 22:44
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За даними видання Fotospor, головним претендентом на українського вінгера є гранд турецького футболу - стамбульський "Фенербахче". Один із функціонерів "канарок" відвідав матч відбіркового турніру ЧС-2018 Хорватія - Україна, під час якого стежив за грою Коноплянки.
Крім того, керівництво стамбульського клубу провело попередні переговори з українським півзахисником. Очікується, що в "Фенербахче" наш співвітчизник замінить екс-гравця київського "Динамо" Джермейна Ленса, який покине Туреччину.