Леоненко висміяв феєричну перемогу "Динамо"

Колишній нападник київського "Динамо", а нині телевізійний експерт Віктор Леоненко розкритикував гру столичного клубу в матчі з "Олександрією" у 23-му турі чемпіонату України. За його словами, розгромна перемога підопічних Сергія Реброва з рахунком 4:1 зумовлена численними помилками їхніх суперників.

"У перших двох голах винен точно голкіпер Новак. Всі бачили, звідки Бесєдін забивав. Після прострілу Ярмоленка праворуч можна було спокійно ловити м'яч у руки. Власне, у "Динамо" я запам'ятав тільки одну комбінацію - момент, де Сидорчук погано вдарив. А все інше господарі привезли. Та й вдесятьох важко грати проти "Динамо". Прийом у "Олександрії" вийшов - він хоча б знає, що нападники взагалі повинні торкатися м'яча?" - сказав Леоненко в ефірі передачі "Великий футбол".

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