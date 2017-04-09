Один із кращих воротарів України помер у 36 років
- П'ятниця, 07 квітня 2017, 22:01
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В Одесі на 37-му році життя помер один із кращих футзальних воротарів України Павло Цибенко.
Голкіпер так і не зміг впоратися з гострим лейкозом, який у нього діагностували минулої зими. Останнім клубом спортсмена був одеський "Епіцентр К Авангард".
Прощання з Павлом Цибенко відбудеться в суботу, 8 квітня. О 10:00 попрощатися з воротарем можна буде в Одесі, в спорткомплексі СКА. Об 11:30 - в Чорноморську, в Свято-Преображенському храмі (вулиця Праці, 11).