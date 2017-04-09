Прем'єр-ліга перенесла матч "Динамо" – "Шахтар": названа причина
- П'ятниця, 07 квітня 2017, 22:50
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Кияни і донеччани попросили про перенесення поєдинку у зв'язку з участю в півфіналі Кубка України, матчі якого пройдуть 26 квітня. Таким чином, обидві команди отримали один додатковий день відпочинку.
Гра на НСК "Олімпійський" відбудеться в п'ятницю, 21 квітня. Початок зустрічі – о 20:00.
Цікаво, що зустрічі інших учасників 1/2 фіналу національного Кубка відбудуться у заплановані терміни – 22 квітня.