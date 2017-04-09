Прем'єр-ліга перенесла матч "Динамо" – "Шахтар": названа причина

Центральний матч 26-го туру чемпіонату України "Динамо" – "Шахтар", який був запланований на 22 квітня, відбудеться днем раніше. Таке рішення прийняло керівництво Прем'єр-ліги у відповідь на прохання двох клубів.

Кияни і донеччани попросили про перенесення поєдинку у зв'язку з участю в півфіналі Кубка України, матчі якого пройдуть 26 квітня. Таким чином, обидві команди отримали один додатковий день відпочинку.

Гра на НСК "Олімпійський" відбудеться в п'ятницю, 21 квітня. Початок зустрічі – о 20:00.

Цікаво, що зустрічі інших учасників 1/2 фіналу національного Кубка відбудуться у заплановані терміни – 22 квітня.

obozrevatel.com