Григорій Суркіс: «УЄФА не сумнівається в Україні»

Григорій Суркіс – про реформи в УЄФА, своїх нових обов'язки віце-президента цієї організації і реакції Ньона на ситуацію з НСК «Олімпійський».

У неділю ввечері віце-президент УЄФА Григорій Суркіс в режимі прямої трансляції дав ексклюзивне інтерв'ю телеканалу «Інтер», в якому роз'яснив суть останніх реформ, ініційованих главою європейського футбольного союзу Александером Чеферином, і їх можливий вплив на український футбол.

Одразу після прямого включення в ефірі провідного національного каналу Григорій Суркіс також поспілкувався з кореспондентом сайту «ПРЕСИНГ», розповівши про свої нові обов'язки в якості віце-президента УЄФА, реакції Ньона на недавні новини щодо НСК «Олімпійський» і в чому іншому. Наводимо головні тези Григорія Суркіса, висловлені ним у цей вечір.

ПРО РЕФОРМАХ, ІНІЦІЙОВАНИХ ПРЕЗИДЕНТОМ УЄФА

- Насамперед, варто зазначити, що Александер Чеферін як новий президент УЄФА тонко відчув момент для проведення серії реформ, в першу чергу пов'язаних з принципами добросовісного управління.

Щоб справлятися з новими викликами часу, навіть настільки налагодженому і ефективного механізму, як УЄФА, потрібно вдосконалюватися. Необхідно переосмислити роль і місце футболу в нових соціально-економічних і політичних реаліях.

Завдяки останнім рішенням Конгресу і виконкому УЄФА на новий рівень має вийти співпраця з клубами, лігами і, звичайно ж, національними асоціаціями. В свою чергу це сприятиме підвищенню ефективності управління всім європейським футболом.

УЄФА також зможе поліпшити взаємодія з усіма зацікавленими сторонами у боротьбі проти таких негативних явищ, як договірні матчі, допінг, расизм та інші форми нетерпимості, насильство на стадіонах.

При цьому УЄФА має намір як і раніше зберігати головні цінності футболу, піклуватися про непорушність спортивного принципу на всіх рівнях, підтримувати економічну стабільність європейського футболу з допомогою фінансового «фейр-плей».

Александер Чеферін і його команда – віце-президенти, виконком, адміністрація УЄФА – хочуть побудувати ще більш справедливу і збалансовану систему європейського футболу, яка при цьому буде всіляко сприяти інвестиціям в гру.

ПРО ВПЛИВ ЦИХ ІНІЦІАТИВ НА УКРАЇНСЬКИЙ ФУТБОЛ

- Все це прямим чином може вплинути на український футбол. Україна – невід'ємна частина європейського футбольного співтовариства, і не повинна залишатися осторонь від процесів, що відбуваються.

Ви знаєте, з якими труднощами стикається наш футбол зараз. Тому всі члени української футбольної сім'ї як ніхто повинні бути зацікавлені в тому, щоб навчитися адаптуватися до нових умов, переходити до більш ефективним, раціональним методам футбольного менеджменту.

Так, в українському футболі зараз менше грошей, ніж раніше, але це не вирок! Можна нескінченно нарікати на цей фактор, а можна використовувати його як стимул для розвитку. Це складний і довгий процес, в якому неможливо уникнути помилок. Але, на мій погляд, це єдино вірний шлях.

ПРО ПІДТРИМКУ УКРАЇНСЬКОГО ЧЕМПІОНАТУ З БОКУ УЄФА

- УЄФА підтримує весь український футбол, і в тому числі чемпіонат, найбільш ефективними і розумними, на мій погляд, інструментами. З одного боку – це серйозна фінансова підтримка інфраструктурних проектів. Це найважливіші інвестиції в масовий футбол, який є основою всієї піраміди футболу.

З іншого боку – це створення справедливих умов для змагання на міжнародній арені. Солідарні виплати постійно зростають, призові в єврокубках – теж з кожним роком збільшуються.

Приміром, у цьому році українські клуби отримали платежів солідарності УЄФА за сезон 2015/16 на розвиток дитячо-юнацького футболу в розмірі більше трьох з половиною мільйонів євро. Якщо говорити про призових в єврокубках, то зараз учасник групового раунду Ліги чемпіонів гарантовано отримує 12 мільйонів – за сам вихід в основну сітку. У Лізі Європи – це 2,4 мільйона.

А в новому циклі, який почнеться в 2018 році, відрахування клубам і лігам від обох турнірів істотно зростуть. Нова система передбачає більш справедливе, на мій погляд, засноване на спортивних результатах, розподіл призових. Наприклад, збільшаться гарантовані виплати тим клубам, які зійшли з дистанції у кваліфікації.

Підозрюю, що в найближчі роки виплати від УЄФА будуть найважливішою складовою бюджетів провідних клубів України. І стимулом для інших – битися за місце в цьому обмеженому колу, а отже, розвиватися, прогресувати.

Крім цього, до послуг українського чемпіонату кращі напрацювання УЄФА в областях, де футбол поєднується з комерцією в широкому сенсі цього слова. УЄФА готовий надати українським колегам будь-яку підтримку в цьому напрямку. Це я вам як голова Комітету УЄФА з маркетингових консультацій кажу.

Справа за малим – використовувати цей передовий досвід на благо самих клубів, ліг і українського футболу в цілому.

ПРО СВОЇХ ЦІЛЯХ І ЗАВДАННЯХ В ЯКОСТІ ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА УЄФА

- Крім поточної роботи у виконкомі, який є вищим оперативним органом управління УЄФА, мої цілі і завдання визначені загальною стратегією УЄФА та рішеннями Конгресу. Якщо говорити більш конкретно, то на останній нашій зустрічі у Гельсінкі було вирішено закріпити за віце-президентами деякі ключові напрями діяльності УЄФА. Мені, наприклад, довірили відповідальність за відносини УЄФА з національними асоціаціями.

Для мене це, звичайно, не в новинку. Вже й не злічити, скільки разів мені доводилося представляти президента УЄФА і виконком на переговорах з національними асоціаціями. У тому числі допомагати вирішувати деякі делікатні або навіть конфліктні ситуації. Втім, головним чином свою нову, але добре знайому роль я бачу в тому, щоб голос національних асоціацій ще голосніше звучала в Будинку європейського футболу в Ньоні.

УЄФА обов'язково продовжить надавати максимально можливу підтримку своїм членам. В тому числі і матеріальну. Наприклад, в поточному фінансовому циклі УЄФА додатково виділить національним асоціаціям по одному мільйону євро як солідарних виплат.

Крім іншого, я залишаюся представником виконкому УЄФА в Стратегічну раду з професійного футболу, від роботи якого багато в чому залежить вигляд сучасного клубного футболу Європи.

Вважаю, що величезним досягненням цієї структури, як і всієї нової управлінської команди УЄФА, стало рішення про неможливість створення якоїсь закритої європейської ліги, яка могла стати вироком для більшості клубів не з числа грандів, особливо за межами топ-чемпіонатів.

ПРО РЕАКЦІЮ УЄФА НА НОВИНИ ЩОДО БОРГІВ НСК «ОЛІМПІЙСЬКИЙ»

- З мого боку було б некоректним коментувати рішення правоохоронних або судових органів. При цьому, звичайно ж, в УЄФА стежать за ситуацією. У даний момент ні про яке неспокої мова не йде. Про що, до речі, нещодавно публічно заявляв заступник генерального секретаря УЄФА Джорджо Маркетті.

У свій час УЄФА отримав усі необхідні гарантії від столичної влади, українського уряду, а також від Президента країни Петра Порошенка, який надає величезну сприяння цьому проекту. Тому УЄФА жодним чином не ставить під сумнів надійність України як партнера по організації свого самого важливого заходу в 2018 році.

pressing.net.ua