25-й тур чемпіонату України з футболу: результати і розклад трансляцій
- Неділя, 16 квітня 2017, 00:26
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Ліга Парі-Матч. 25 тур
П'ятниця, 14 квітня
"Зоря" (Луганськ) - "Динамо" (Київ) - 0:1
Гол: 0:1 - 39 Гармаш.
Попередження: Шепелев (68), Пантич (70), Форстер (79).
Субота, 15 квітня
"Ворскла" - "Карпати" , "Футбол 2"
14:00, Полтава, "Ворскла" ім. Бутовського
Арбітр: Ярослав Козик
"Олімпік" - "Шахтар" , "Футбол 2"
17:00, Київ, "Динамо" ім. Лобановського
Арбітр: Сергій Березка
"Дніпро" - "Сталь" , "2+2"
17:00, Дніпро, "Дніпро-Арена"
Арбітр: Олександр Іванов
Неділя, 16 квітня
"Волинь" - "Зоря" , УНІАН
14:00, Луцьк, "Авангард"
Арбітр: Віталій Романов
"Чорноморець" - "Олександрія" , "2+2"
17:00, Олександрія, "Ніка"
Арбітр: Дмитро Кутаков