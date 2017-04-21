25-й тур чемпіонату України з футболу: результати і розклад трансляцій

Матчі 25-го туру української Прем'єр-ліги будуть розбиті на три ігрові дні. Всі шість поєдинків, які відбудуться 14-16 квітня, в прямому ефірі покажуть телеканали "2+2", "Футбол 1/2" і УНІАН.

Ліга Парі-Матч. 25 тур

П'ятниця, 14 квітня

"Зоря" (Луганськ) - "Динамо" (Київ) - 0:1 Гол: 0:1 - 39 Гармаш.

Попередження: Шепелев (68), Пантич (70), Форстер (79).

Субота, 15 квітня

"Ворскла" - "Карпати" , "Футбол 2"

14:00, Полтава, "Ворскла" ім. Бутовського

Арбітр: Ярослав Козик

"Олімпік" - "Шахтар" , "Футбол 2"

17:00, Київ, "Динамо" ім. Лобановського

Арбітр: Сергій Березка

"Дніпро" - "Сталь" , "2+2"

17:00, Дніпро, "Дніпро-Арена"

Арбітр: Олександр Іванов

Неділя, 16 квітня

"Волинь" - "Зоря" , УНІАН

14:00, Луцьк, "Авангард"

Арбітр: Віталій Романов

"Чорноморець" - "Олександрія" , "2+2"

17:00, Олександрія, "Ніка"

Арбітр: Дмитро Кутаков

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