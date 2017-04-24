Фонсека – найкращий тренер 26-го туру УПЛ

Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу аналізує підсумки чергового туру Української Прем’єр-Ліги.

1. Номінальний результат команди – 5

(важливість, несподіваність, сила суперника, історична й турнірна складова)

Матч проти найближчого переслідувача й найпринциповішого суперника на його полі – центральне весняне протистояння української Прем’єр-ліги та, вочевидь, найважливіший поєдинок для «Шахтаря» у залишку поточного чемпіонату.

2. Труднощі в вишикуванні та керуванні підопічними – 4

(травмовані/дискваліфіковані, особливі обставини)

У «гірників» були втрати – пошкодження Ордеця та дискваліфікація Фреда, однак щодо першої – була і кількісна, і якісна заміна гравця із групи ротації, а щодо другої – був час з нею звикнутися, адже вона сталася вже досить-таки давно. Якщо ж судити суто за основною обоймою, склад «Шахтаря» перед матчем з «Динамо» вийшов максимально бойовим щодо можливостей на даний момент.

3. Майстерність в роботі з кадрами – 4

(гравці, використані не на своїх звичних позиціях та несподівані, але успішні нові обличчя у складі)

Португальському наставникові «Шахтаря» не довелося робити якихось кадрових революцій напередодні матчу з «Динамо». Щодо вибору, то він фактично зводився до двох позицій – обрати на вістря атаки гренадера чи більш рухливого гравця й у півзахисті зробити акцент на жорсткість чи мобільність. Як бачимо, вибір тренера виправдався.

4. Тренерська майстерність – 5

(різноманіття тактик, зміни по ходу матчу, використання людського фактору)

«Шахтар» зіграв дуже суворо, і якщо вважати, що прогнозованим завданням гостей було забити швидкий м’яч і грати по результату, то вони сповна виконали тренерську установку. Задля цього команда ретельно діяла в обороні й старалася максимально швидко переводити м’яч із оборони в атаку. При цьому центральна четвірка і навіть флангові захисники, які зазвичай багато часу проводять в наступі, цього разу зосередилися суто на руйнівній, оборонній роботі. Основний склад відпрацював дуже ефективно, витримавши високий темп – свідчення цьому те, що заміни пішли тільки в останню десятихвилинку. Оцінюючи побачене в Києві, маємо визнати, що з точки зору тактики та командної дисципліни це був зразковий виступ «Шахтаря».

5. Накопичувальний критерій – 5

(якщо команда під керівництвом тренера кілька турів поспіль демонструє чіткий прогрес, постійне поліпшення результатів, тренерські новинки)

Цифри показують стабільність «Шахтаря» – команда зазнала тільки однієї поразки в сезоні і всього в чотирьох матчах втрачала очки, донеччани досягнули власних рекордних серій у вищому дивізіоні (46 матчів поспіль із забитими м’ячами, 27 виїздів поспіль із голами). Примітно, що при Паулу Фонсеці «Шахтар» ще жодного разу не програвав у виїзних матчах Прем’єр-ліги.

Лауреат 26-го ігрового дня в номінації «Тренер туру»:

Паулу Фонсека («Шахтар» Донецьк)

Середній бал – 4,6

upl.ua